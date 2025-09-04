Galaxy Tab S11 Ultra: la nueva tablet de Samsung, más notebook que nunca

Samsung presentó a nivel mundial tres nuevos dispositivos hoy, que en octubre -de no mediar inconvenientes- saldrán a la venta en la Argentina: el smartphone Galaxy S25 FE, y las tabletas Galaxy Tab S11 y S11 Ultra.

El Galaxy S25 FE es el quinto smartphone de la familia Galaxy S para 2025 junto al trío clásico (Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra) y el nuevo Galaxy S25 Edge. Como otros FE, es una alternativa a los Galaxy S con una propuesta que ajusta el hardware para ser un poco más económico, pero manteniendo rasgos de diseño que lo ubican en la gama alta de los equipos de la firma surcoreana.

El Galaxy S25 FE tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, un chip Exynos 2400 y una batería interna de 4900 mAh

Usa el más reciente diseño de la compañía, que viste con una pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz protegida por Gorilla Glass Victus+, un chip Exynos 2400 (comparable a un tope de línea de 2024 en rendimiento), 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, una cámara principal de 50 megapixeles acompañada por un gran angular y un zoom 3x, y una batería de 4900 mAh con carga rápida de hasta 45 watts.

El equipo llega al país en octubre, y con la venta incluye 6 meses de acceso al plan Google AI Pro, para usar todas las funciones de Gemini en el equipo.

Galaxy Tab S11 y S11 Ultra

Junto con el teléfono llegan dos tabletas: la Galaxy Tab S11, con pantalla de 11 pulgadas, y la Galaxy Tab S11 Ultra, con pantalla de 14,5 pulgadas. Este año Samsung decidió prescindir del modelo Tab S+, que tenía una pantalla de 12,4 pulgadas: las ventas no venían acompañando a ese modelo.

En ambos casos son equipos ultradelgados (5,6 o 5,1 mm de grosor) con chips Mediatek 9400+, de excelente rendimiento, y pantallas de alta resolución y buen brillo (1600 nits de máximo). Ambos equipos vienen con 12 GB de RAM y -en la Argentina- 256 GB de almacenamiento, ampliable vía microSD.

Con las Galaxy Tab S11 llega un nuevo lápiz para escribir en pantalla: es hexagonal como un lápiz convencional y no usa batería

Un agregado notable es que cambia el lápiz tradicional S-Pen que usa para escribir y dibujar en pantalla aprovechando la pantalla de latencia mínima (2,9 ms) que hacen más natural el trazo; este lápiz tiene ahora un diseño hexagonal que facilita el agarre y lo hace aún más parecido a un lápiz convencional.

La Galaxy Tab S11 Ultra tiene, con su pantalla de 14,6 pulgadas, un tamaño de notebook convencional, más si lo une con el teclado magnético que hace las veces de funda; al igual que el iPad Pro de Apple, es un equipo que para el 99% de la gente servirá como notebook o laptop sin inconvenientes.

Samsung mejoró DeX, el entorno de escritorio que viene desarrollando hace casi una década para aprovechar los avances de Android 16 en ese sentido: además de permitir hasta cinco aplicaciones en pantalla en simultáneo, cada una con el tamaño que elija el usuario, Samsung toma prestado un concepto presente en Windows, macOS y Linux hace años: el de los escritorios múltiples, cada uno con su organización de accesos directos, fondo de escritorio y más (así, se puede tener uno laboral, otro para juegos, etcétera). Y permite usar un monitor externo como pantalla secundaria, con la posibilidad de arrastrar apps entre una pantalla y otra, cosas triviales en una computadora clásica, pero que no estaban presente hasta ahora en estos equipos con Android.

Como era de esperarse, las Galaxy Tab S11 suman funciones de inteligencia artificial, incluyendo un asistente de escritura combinado con el teclado físico, o usar el lápiz para bocetar dibujos que la IA emprolijará y mejorará.

La serie Galaxy Tab S11 estará disponible a partir de octubre en Argentina y se venderá con la funda con teclado Slim en la caja (suma un pie para elevar la pantalla cuando la usamos como notebook), al igual que en años anteriores, marcando la visión que Samsung tiene para estos equipos.