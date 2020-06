Game Gear Micro: Sega revive su consola retro portátil con un diseño compacto

Sega relanza la consola portátil Game Gear con un diseño compacto, equipada con una pequeña pantalla de 1,15 pulgadas y juegos integrados según el color del equipo, disponible en cuatro versiones

Sega ha anunciado una nueva versión de una de las consolas más populares de la compañía: la portátil Game Gear , que llegará en octubre con un tamaño compacto y una pantalla de 1,15 pulgadas como parte de la celebración por el 60 aniversario de la compañía .

Game Gear es una consola portátil desarrollada por Sega que la compañía lanzó al mercado japonés en 1990 , con pantalla a color y retroiluminada . Entre su catálogo contó con títulos como Aladdin, Jurasic Park, Mortal Kombat y Sonic, y superó los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo .

Presentación oficial de la nueva consola mini Game Gear de Sega

Como ocurrió con lanzamientos previos , la compañía japonesa ha anunciado una nueva versión de este hardware que, al contrario que el modelo original, que necesitaba las dos manos para poder sujetarlo, cabe en una sola mano y lleva el nombre de Game Gear Micro .

Esta consola de tamaño reducido estará disponible en cuatro colores , cada uno de los cuales estará a acompañado de un set de juegos diferentes . Así, la consola de color negro tendrá Sonic, Out Run, Royal Stone y Puyo Puyo 2; el color azul llegará con Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale y Baku Baku Animal; el amarillo, con Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict y Nazopuyo Aruru no Ru; mientras que el rojo tendrá Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi y Columns.

Cada una de las retroconsolas portátiles Game Gear Micro de Sega tendrán títulos diferentes según el color del equipo, disponible en negro, rojo, amarillo y celeste

A su vez, quieren reserven los cuatro modelos de consola Sega ofrecerá el visor Big Window Micro , que permite ampliar el tamaño de la diminuta pantalla del portátil Game Gear Micro .

Game Gear Micro se pondrá a la venta en Japón el próximo 6 de octubre, a un precio de 4.980 yenes cada uno de los modelos, unos 50 dólares.