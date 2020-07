Halo Infinite será uno de los títulos que llegará a Xbox

Luego de la adquisición de varios estudios de videojuegos para sumar a la gran Xbox Game Studios, la plataforma gamer de Microsoft mostró un batallón de juegos que llegarán tanto para Windows, Xbox One, la flamante Xbox Series X y para Xcloud, su servicio en la nube. Pero la gran estrella del evento, además de los juegos, fue la gran apuesta a Game Pass, el servicio de suscripción, que tendrá a todos estos juegos incluidos sin pagar un peso aparte.

Qué es Xbox Game Pass

Game Pass es un servicio de suscripción que habilita el acceso a todo este catálogo (más de 100 títulos, dice Microsoft) por un pago mensual de 399 pesos en PC, 399 pesos en Xbox, y 599 pesos para estos dispositivos más Xbox Live Gold. A partir de septiembre, esta versión (Ultimate) incluirá también xCloud, el servicio para jugar juegos en el celular vía streaming.

En pandemia la compañía promociona el pase para PC con un primer mes a 39 pesos, y luego a 199 pesos (Microsoft dice por tiempo limitado pero no indicó cuántos meses más continuará la promoción).

Los juegos que llegan a Xbox Game Pass

El evento comenzó con el favorito de la consola para el territorio norteamericano. El FPS futurista Halo mostró gameplay del Halo Inifinite, la próxima versión del juego que llegará a fin de año con un mundo dos veces más grande que el de su antecesor y que correrá en 4K y 60 FPS con Ray Tracing en Xbox Series X.

El segundo título, que se adelantó con un teaser, fue el State Of Decay 3, con el ya infaltable mundo post apocalipsis zombie. Lo malo es que sólo se mostró una cinemática, nada de gameplay ni fechas.

La estrella de los juegos de autos para Xbox se mostró en su nueva versión con el Forza Motorsport, dejando de lado la nomenclatura numérica y alejado de los Horizon. Tendrá resolución 4K nativa a 60 cuadros por segundo en la nueva consola y dejó fascinados a los fans de las carreras.

Everwild, de la desarrolladora Rare, mostró un mundo mágico repleto de naturaleza con visuales que recuerdan al animé y la animación digital. Poco se sabe de la jugabilidad y la historia pero por lo menos, se ve muy bien.

No, Tell me why no es un juego de los Backstreet Boys, sino una drama episódico de los creadores del Life is Strange. El primer episodio llega el 27 de agosto y estará incluído en Game Pass así como comprable en Steam.

También la parte técnica de la Xbox Series X se hizo presente con el anuncio de una versión de Ori and the Will of the Wisps, que correrá en 4K nativo y 120 cuadros por segundo.

Grounded, el juego que recrea la idea de la película de los 90s Querida encogí a los niños, con vista en tercera persona, mostró un poco más de gameplay y llegará el 28 de julio para Game Pass y las consolas.

Avowed, también de Obsidian como Grounded, es la apuesta de la empresa que supo crear el Fallout, ahora intentará emular el éxito del Skyrim de Bethesda con este juego épico en primera persona. Poco se vio, pero lo suficiente para atrar al público que espera algo de Elder Scrolls. Aún no hay fecha confirmada.

A dusk falls fue una de las incógnitas del evento. Mostró un trailer adelanto de un "drama interactivo" con visuales fijas y poca animación. Sigue la vida de dos familias durante 30 años con crimen y conflictos incluidos.

Si bien ya había sido presentado en los Video Game Awards, Hellblade 2 Senua's Saga es uno de los títulos más esperados de la nueva generación de Xbox. Junto con el trailer se presentó un diario documental que muestra las locaciones de Islandia que se eligieron para el juego.

Lo nuevo de Double Fine studios, de Tim Shafer, dejó su marca en el stream. El próximo Psycounauts 2 muestra un lisérgico mundo que juega con la psicología y los colores. Esto, sumado a la presencia del actor Jack Black y su voz para ponerle música al trailer, lo dejó como uno de los momentos más destacados del evento online.

Qué pasa con xCloud

En cuanto a las noticias de xCloud, el servicio de juegos en la nube que estará incluido en Game Pass Ultimate, lo único que se habló es que la próxima expansion del Destiny 2: Beyond Light, se podrá jugar tanto en las consolas, como en PC y a través de nube en smartphones y tablets con el mismo progreso y data de usuario. Llega el 10 de noviembre de 2020.

Lo más potente para Xbox Series X

Tras unas palabras de Phil Spencer, líder de Xbox para Microsoft, el showcase comenzó a mostrar juegos que estaban pensados y desarrollados para la Xbox Series X. Esto no quiere decir que sólo estarán en la consola, sino que su desarrollo está centrado en la nueva consola.

Entre estos juegos, lo primero que se pudo ver fue un teaser del regreso del FPS ambientado en Prypiat y Chernobyl, STALKER 2. Con visuales impactantes, aún no tiene fecha pero se podrá jugar en Xbox Series X y Windows PC.

El segundo juego "high-end" se mostró como un pequeño teaser. Warhammer 40.000 Darktide muestra zombies en un mundo futurista post apocalíptico que estrenará en 2021 para Steam y Xbox Series X.

Luego, el juego quizás menos esperado fue el anuncio del Tetris Effect: Connected, que se anunció como una experiencia interactiva y familiar, aunque poco puede encajar con la potencia de la Xbox Series X, a pesar de estar optimizado para la nueva generación. Llegará a fin de 2020.

The Gunk es otro de los juegos optimizados y pensados para la Series X. En tercera persona y con un poco de los presentados Psychonauts y un poco de Grounded, llega de la mano de los creadores de Steamworld, para meternos en un mundo repleto de fauna fantástica. Aún no tiene fecha de estreno

El terror también estará en la nueva generación con The Medium. Esta historia nos llevará a vivir en dos realidades en paralelo como en la serie Dark o Stranger Things. Aún no tiene fecha de publicación pero estará para Xbox Series X y Windows PC.

Por último, el evento finalizó con un mini avance del próximo Fable y con el anuncio de que habrá otro Showcase, probablemente para la confirmación del precio de la consola, que aún es un misterio, y para la fecha de pre-compra.