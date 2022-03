God of War Ragnarok: confirman que el juego se lanzará durante 2022

En medio de la incertidumbre y la falta de información sobre God of War Ragnarok, el estudio a cargo del desarrollo volvió a confirmar que el juego se lanzará en 2022 y ahuyentó las dudas que tenían muchos sobre un posible nuevo retraso, después de lo anunciado en 2021. La comunicación fue mediante un breve tuit del community manager de la empresa.

La nueva entrega de la saga God of War es uno de los videojuegos más esperados, tanto por fanáticos de la saga como por jugadores casuales que pudieron ver imágenes y adelantos de lo que se viene. Por eso, hay mucha ansiedad por tener noticias sobre el avance en el desarrollo o incluso una fecha de lanzamiento tentativa.

Ante la falta de datos y el silencio de los desarrolladores, comenzaron a surgir las dudas. En ese contexto, la cuenta de Twitter @BlueOwlzMedic, que se presenta como CM de Santa Monica Studio, reafirmó la información que se conoce hasta el momento: “God of War Ragnarok sale este año”.

La confirmación sobre God of War: Ragnarok por parte del CM del estudio Captura

Aunque no dio ningún detalle, la confirmación de una voz oficial trajo calma en la comunidad de jugadores y encendió nuevamente las expectativas de poder contar con el exclusivo de PlayStation en algunos meses.

Originalmente, el juego se había anunciado en septiembre del 2020 y la fecha de lanzamiento original estaba pautada para el 2021. Sin embargo, en junio de 2021 y después de muchas semanas de rumores, llegó la noticia de que el estreno se había atrasado para 2022. En aquel momento, la consola de Sony barajaba al nuevo título de God of War y a Horizon Forbidden West como las cartas más fuertes. Dado que el primero comenzó su desarrollo más tarde, ya advirtieron que no podían cumplir con la fecha original y prefirieron esperar para entregar el mejor producto posible, según lo que comunicaron en aquel entonces.

El tráiler de God of War Ragnarok

Lo sorpresivo de aquel anuncio fue que además del atraso también se comunicó que Ragnarok va a estar disponible no solo para PlayStation 5, sino también para PS4, algo que en el comienzo no estaba en los planes.

Con respecto a la desmentida de un nuevo retraso, esta no es la primera vez que sucede en el año. La anterior fue hace poco más de un mes y se realizó a través de un posteo de Reddit. Todo comenzó con la publicación de u/MTH1138, que preguntó a la comunidad si creían que el nuevo God of War podía retrasarse hasta 2023, aclarando que no era información sino solamente una consulta.

Inesperadamente, Jason Schreier, periodista de Bloomberg y reconocido en el mundo de los videojuegos, respondió que no había demora y que la entrega saldrá a la venta en 2022. Aunque no dio información nueva ni citó a alguna fuente oficial, su respuesta sirvió para calmar los ánimos. De hecho, otros usuarios de la plataforma respondieron aliviados ante la confianza que transmitió Schreier con su mensaje y manifestaron su expectativa por poder ver lo nuevo de la saga antes de que finalice el año.