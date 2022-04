God of War Ragnarok podría tener avanzado su desarrollo: el tuit que ilusionó a los fans

De acuerdo a lo que expresó un miembro de Sony Santa Monica en su cuenta de Twitter, God of War Ragnarok podría estar en una etapa avanzada del desarrollo. Más de un miembro a cargo del juego se mostró ansioso por compartir con los fanáticos el progreso de la entrega y se generó mucha expectativa en la comunidad.

Desde su anuncio, el nuevo videojuego de la popular saga está en la conversación de todos los fanáticos y constantemente se espera por conocer nuevos avances o alguna fecha de estreno estimativa. Aunque lo que se compartió concretamente en esta ocasión no pasa por nuevo contenido, sí trae una esperanza de que no falte tanto tiempo para la fecha de lanzamiento.

Quien se mostró en sus redes sociales fue Rubén Morales, artista de God of War Ragnarok. En el tuit, menciona que su hija disfruta mucho de la nueva entrega, pero que no puede mostrar imágenes. Aunque todavía no hay demasiados detalles sobre el videojuego, que el miembro del estudio tenga la posibilidad de llevarle una versión a su familiar indica que ya podría tener muy avanzado su desarrollo.

Los tweets sobre God of War Ragnarok que ilusionaron a los fanáticos Captura

En esa misma línea se expresaron Christopher Judge, que le presta la voz a Kratos, y Ryan Hurst, que hace lo propio con Thor. A través de su cuenta de Twitter, éste último compartió una foto junto a un banner con el logo de God of War y usó el hashtag de la nueva entrega.

El mensaje fue replicado por Judge, quien manifestó su ansiedad para que los fanáticos puedan disfrutar de la nueva experiencia.

La confirmación sobre el año de lanzamiento

Hace algunas semanas, el exclusivo de PlayStation fue noticia porque una voz oficial confirmó que no se tiene en mente posponer la salida a la venta, en medio de un contexto de incertidumbre. Originalmente, God of War Ragnarok se anunció en septiembre del 2020 y estaba previsto para lanzarse en algún momento del 2021.

El tráiler de God of War Ragnarok

Sin embargo, y después de muchos rumores, finalmente Sony confirmó que había que esperar hasta 2022 para poder probar el videojuego. La buena noticia para los jugadores en aquel entonces fue que el título estará disponible también en PS4 y no solo en PS5, como estaba previsto. Pasaron los meses y el silencio alimentó algunos trascendidos que hablaban de un nuevo atraso y ubicaban el lanzamiento para 2023.

Afortunadamente para la comunidad, la cuenta de Twitter @BlueOwlzMedic, que se identifica como CM de Santa Monica Studio, remarcó de forma breve pero contundente que no hay ninguna nueva demora. “God of War Ragnarok sale este año”, fue el escueto mensaje que alcanzó para tranquilizar a los fans y volver a generar expectativa.

En esa misma línea se expresó el periodista de Bloomberg Jason Schreier tiempo antes. Como respuesta a un posteo de Reddit del usuario u/MTH1138, que preguntó a la comunidad si creían que el juego iba a atrasarse hasta 2023, respondió de forma contundente que no hay ninguna demora y que la salida a la venta será en 2022.