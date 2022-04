No habría secuela ni expansión de Tales of Arise, según las palabras de un productor del juego

Luego del enorme éxito que cosechó Tales of Arise, se generó la expectativa por parte de los jugadores de poder contar con una secuela en algún momento. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de un productor del juego, por el momento no se piensa en una nueva entrega relacionada, sino en un título completamente distinto.

La saga de Bandai Namco comenzó en 1995 y desde entonces se logró construir un producto muy valorado en la comunidad de jugadores. Con catorce títulos principales en la serie, aunque algunos de ellos solo salieron a la venta en Japón, esta franquicia de juegos de rol con otras mecánicas incorporadas sumó cada vez más elementos.

El recorrido llegó hasta Tales of Arise, que se lanzó en 2021 para PC, PlayStation 4 y 5 y Xbox One y Series X|S. El éxito fue enorme y llevó a superar el millón y medio de copias vendidas a las pocas semanas. A pesar de estos números impactantes, el productor Yusuke Tomizawa dijo que no habrá nuevo contenido de este título.

Las declaraciones fueron en el marco de un diálogo con la revista Edge que citó el medio especializado Gamesradar. Según lo que expresó Tomizawa la idea de la franquicia es “continuar con el desafío de adquirir nuevos fans para una mayor expansión de los JRPG”.

El tráiler de Tales of Arise

La buena noticia para los fanáticos es que el estudio seguirá enfocándose en el género y en trabajar sobre este tipo de juegos que tanto éxito le trajeron. Sin embargo, el productor también aclaró que no solo no habrá secuela de Tales of Arise, sino que la intención tampoco pasa por crear una expansión. La idea de la empresa es que la entrega deje a los jugadores satisfechos y con la sensación de una historia completa, por lo que no haría falta generar nuevo contenido relacionado.

En esa misma línea, Tomizawa remarcó que buscarán tomar los grandes números de ventas de Tales of Arise para intentar imponerse con una historia diferente. El objetivo es “inventar un título innovador como buque insignia que se construya sobre el éxito de Arise, mientras ofrece una oportunidad para redescubrir la historia de la franquicia”.

Aunque esta es una mala noticia para muchos fanáticos que esperaban poder contar con una continuación de la historia. Lo cierto es que no es algo nuevo en el desarrollo de la saga. La franquicia rara vez optó por lanzar una secuela de un título anterior y en general eligió siempre ir por el camino de una nueva historia.

De hecho, las entregas principales casi no tienen relación entre sí, a excepción de la aparición de personajes anteriores sin demasiada relevancia. La salvedad a esto fue lo ocurrido con Tales of Xillia y Tales of Xillia 2, que salieron a la venta en Japón con poco más de un año de diferencia. El título original salió a la venta en septiembre de 2011 y luego la secuela lo hizo en noviembre del 2012, tardando luego dos años en lanzarse en Estados Unidos y Europa.