Google I/O 2019: el buscador ahora quiere ayudarnos a organizar el mundo

MOUNTAIN VIEW.- Al final del video introductorio una frase resonó en el repleto anfiteatro: "Mantener la magia". Y ese fue sin dudas uno de los objetivos de esta edición 2019 de Google I/O , el megaevento anual en el que la empresa convoca a miles de desarrolladores del mundo para mostrar sus avances y novedades. Unos 7000 en esta edición, expectantes y ansiosos.

El ovacionado CEO Sundar Pichai ofició de maestro de ceremonias: actualizó la misión de la empresa y enfatizó en el nuevo mapa de operaciones, gestionado desde que él tomó ese lugar.

De "encontrar" a "simplificar"

Si el foco desde que era un mero buscador creado por los amigos Page y Brin, de Stanford, en 1998 fue "organizar toda la información y hacerla universalmente accesible", hoy la apuesta es más ambiciosa aún: contribuir a través de esa información a hacer las cosas más sencillas para todos. Y como dijo el propio Pichai explícitamente: "Ya no es solo indexar la información de todos los sitios disponibles en Internet, sino organizar también las del mundo físico". Audaz.

Quedó claro a lo largo de las 3 horas que duró la primera y más importante jornada del evento que la gran apuesta por la inteligencia artificial a través del machine learning se combina con fuertes avances en la integración de dispositivos (hogareños, teléfonos, lentes) para hacer del software y las aplicaciones, justamente, herramientas útiles para cada vez más momentos de la vida cotidiana: simplificar tareas como reservas a restaurantes, o leer carteles de vía publica en idioma extranjero.

"No alcanza con la información, sino con la mejor información en el contexto correcto", detallaba Pichai desde el escenario. Y generaba alaridos, con algunos originales demos en vivo. Y en tiempo real. Casi mágicos.

Acaso la novedad más poderosa, aunque no la más impactante - como el teléfono económico Pixel 3a- es la evolución del tradicional buscador, la insignia de la empresa fundada hace apenas 20 años: ahora no solo se harán búsquedas via texto, en la famosa caja blanca, sino a través de la cámara, y gracias a la realidad aumentada se podrá finalmente enriquecer en tiempo real aquello que vemos.

Hay más: el Buscador ofrecerá réplicas de objetos en 3D que luego, como mostró y probó en vivo Aparna Chennapragada -VP de Cámaras y AR de Google- una nueva función llamada "View in your space" permitirá aplicar el resultado de esa búsqueda al lugar en que nosotros estamos. Lo usó con un tiburón pero también con un par de zapatillas, mostrando una amplitud de usos que van de la educación al e-commerce.

Los "lentes" de las cámaras de celulares integrados a aplicaciones de Google tendrán, así, un novedoso protagonismo: prometen ayudarnos a leer, traducir y hasta enriquecer la información que vemos. Casi como si se tratara de la revancha de los malogrados Google Glasses de comienzos de década, la demostración en vivo fue elocuente y despertó aplausos: apuntando con nuestro teléfono al menú de un restaurante podemos obtener, por ejemplo, los ingredientes y hasta la receta de un plato y, luego, apuntando a la cuenta a pagar, Google nos ofrecerá calcular la propina y hasta dividir a la "romana", según la cantidad de comensales.

Bajo el mismo eje de "ayudar" y "simplificar", Pichai mostró, con orgullo evidente, los avances sobre la estrella del año pasado, Duplex. Perfeccionado para hacer sacar turnos (la prueba de 2018), alquileres de autos o compra de entradas, sus nuevas funcionalidades apuntan a acelerar el proceso mediante selecciones especialmente hechas por Google, basadas en las preferencias e información del usuario. Más que recomendar o sugerir: hará selecciones por nosotros, si es que así lo preferimos. Personalizadas.

Una nueva generación de asistentes

Scott Huffman, VP de ingeniería para todos los servicios de Assistant, lo definió concretamente como la "nueva generación de asistentes", basada en una velocidad de procesamiento 10 veces mayor y en la posibilidad de hacer muchas tareas inmediatas y hasta simultáneas, como escribir un mensaje basado en un audio, reproducir música o realizar una reserva, con foco en los comandos de voz que permiten además que el usuario esté haciendo otras tareas, sea cocinar o manejar.

La "universalidad" y la practicidad de los servicios fueron ideas fuerza a lo largo de toda la presentación 2019 de I/O: los idiomas disponibles de casi todos los lanzamientos, la simultaneidad regional de los anuncios y desarrollos muy complejos como convertir audio-a-texto a través de subtítulos en vivo, llamados Live Caption, que facilitan la comunicación para muchas personas, además de permitir consumir videos sin audio.

Su extensión en continentes, países y clases sociales, algo en lo que Pichai hizo hincapié para diferenciarse de Apple, puso en las manos de 2500 millones de personas, un tercio de la población mundial, a través de la enorme distribución de su sistema para celulares Android.

¿Quién controla la información?

Si la privacidad es el gran desafío y preocupación de las empresas tecnológicas producto de errores propios y ajenos (Google exhibió varias alternativas para que sea el usuario quien disponga de fácil control y almacenamiento de su data), también el bienestar digital, o una mejor relación entre las personas y la tecnología, figura entre las iniciativas para contribuir a consolidar una reputación positiva. El año pasado fue el estreno del control de tiempo de uso de las aplicaciones, y ahora la novedad anunciada es la posibilidad de programar un "Modo concentrado" que desactiva toda notificación o distracción. Y también el control parental del tiempo y el tipo de uso de los menores en sus dispositivos.

Como mostró Rick Osterloh, VP y responsable del hardware de Google, la intención de ser una "ayuda" no se limita al celular ni a la vida pública: Google (en fuerte batalla con Amazon y también Samsung) pretende estar igual de presente en los momentos domésticos.

De hecho, propuso dejar de pensar en una "casa inteligente" para que los dispositivos contribuyan a generar un hogar que nos ayude, en un nido. Google rebautizó toda su línea de domótica bajo la marca Nest (que adquirió años atrás) y anunció el que pretende sea el centro de la gestión hogareña: pantalla, cámara, micrófono y parlante, llamado Nest Hub Max. Estará disponible este año y será gestionado vía comandos de voz, en una tendencia que parece confirmada y confirma el avance del audio como interfaz comunicacional. Otra de las batallas subterráneas que suceden entre las empresas y que se esconden detrás de los anuncios impactantes y del brillo de las selfies. Y con las que sorprenden año a año en eventos como este I/O en los que buscan, entre otras cosas, cómo seducir usuarios e inversores, mantener la magia.

Por tratarse de una convocatoria y de una empresa con una cultura ingenieril sorprendió, en parte, el emotivo video con el que ilustraban los beneficios de algunos nuevos features: una madre en la India, con sus hijos, aprovechando la tecnología para hacer con ellos la tarea pese a no saber escribir el idioma y con el celular como herramienta.

Allí se mezclan varias estrategias de la empresa: la diversidad, la universalidad de sus productos, la accesibilidad, el uso del aprendizaje de las máquinas para tareas cotidianas y su vocación masiva (su iniciativa Next Billion Users, ampliamente enfocada en geografías y culturas con menor conectividad y servicios, es otra prueba de ello).