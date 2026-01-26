GPT-5.2 usa de fuente a Grokipedia, la Wikipedia alternativa de Elon Musk

El modelo más reciente de OpenAI, GPT-5.2, cita entre sus resultados artículos de Grokipedia, la enciclopedia online de Elon Musk, cuando los usuarios hacen preguntas a ChatGPT sobre temas menos conocidos, como asuntos relacionados con Irán o negacionistas del Holocausto, lo que ha generado dudas sobre su fiabilidad.

El modelo más reciente de OpenAI, GPT-5.2, lanzado en diciembre, es el más avanzado de la compañía y puede seleccionarse dentro de ChatGPT para que sea el motor de las respuestas a las preguntas de los usuarios.

Las mejoras que ofrece en razonamiento y resolución de tareas para empresas y la investigación científica se han visto empañadas por las dudas sobre una posible desinformación relacionadas con las fuentes que emplea para ofrecer información.

Según una investigación de The Guardian, GPT-5.2 cita artículos de Grokipedia, la enciclopedia impulsada por la inteligencia artificial Grok que pretende ser la alternativa de Wikipedia. En sus pruebas, estos artículos han aparecido nueve veces en más de una docena de preguntas diferentes.

Las citas a Grokipedia no se han registrado en preguntas relacionadas con temas en los que se ha criticado que promueve información errónea, como la insurrección, el sesgo mediático contra Donald Trump o la epidemia del VIH/SIDA. Sin embargo, sí aparece en temas menos comunes, como los conglomerados iraníes y negacionistas del Holocausto.

Como explica The Guardian, la cita de artículos de Grokipedia alerta sobre la fiabilidad de la información que ofrece ChatGPT. Esto se debe, por un lado, a que los artículos son generados por Grok, la IA de Elon Musk y a que la propia enciclopedia está pensada para combatir el supuesto sesgo de Wikipedia, que Musk ha denunciado en varias ocasiones por considerar que favorece las ideas progresistas.

Grokipedia actualmente tiene más de 6 millones de artículos, redactados por Grok, aunque admite correcciones de usuarios que posteriormente revisa y aprueba o rechaza la IA. Un modelo diferente del de Wikipedia, en que son los colaboradores quienes escriben los artículos y aportan y debaten las correcciones, sobre todo en temas que pueden generar polémica, como las conspiraciones.

Un portavoz de OpenAI ha explicado a The Guardian que el modelo objeto de investigación utiliza una “amplia gama de fuentes y puntos de vista disponibles públicamente”. “Aplicamos filtros de seguridad para reducir el riesgo de que surjan vínculos asociados con daños de alta gravedad, y ChatGPT muestra claramente qué fuentes informaron una respuesta a través de citas”, ha añadido.

Según el medio, en la respuesta remitida también informaron que estaban trabajando en programas para filtrar información de baja credibilidad y campañas de influencia.

La investigación también ha revelado que el modelo Claude, de Anthropic, también ha incluido referencias a Grokipedia en sus respuestas, en temas tan dispares como la producción de petróleo y las cervezas escocesas.

Al ser consultada, Anthropic no aportó ninguna explicación, y xAI, la responsable de Grok y Grokipedia, comentó al medio citado que “los medios tradicionales mienten”.