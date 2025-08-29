Hong Kong combatirá al virus chikungunya con drones y perros robot

Un brote del virus chikungunya ha llevado a las autoridades de China a tomar medidas preventivas que van desde el uso de mosquiteras, nubes de insecticidas e incluso drones para combatir la enfermedad, la cual se transmite mediante picaduras de mosquito.

Y en lo que se reconoce como un caso inédito, usarán también perros robot, que serán quienes fumiguen en zonas que normalmente son de difícil acceso para los humanos.

Hasta el miércoles se habían reportado más de 7000 casos de la enfermedad, concentrados principalmente en el centro industrial de Foshan, a unos 170 kilómetros de Hong Kong. Según las autoridades, el número de nuevos contagios parece estar disminuyendo lentamente.

Aparentemente se trata del mayor brote de chikungunya del que se tenga registro en el país, destacó Cesar López Camacho, de la Universidad de Oxford. El virus se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y puede causar fiebre y dolor en las articulaciones.

“Lo que hace notable este evento es que el chikungunya nunca antes se había establecido en la China continental”, señaló. “Esto deja entrever que la mayoría de la población no tenía una inmunidad preexistente, lo que facilita que el virus se propague rápidamente”.

Aéreo, terrestre y automatizado

La televisión estatal china ha mostrado a trabajadores que rocían insecticidas por las calles de la ciudad, zonas residenciales, obras y otros lugares donde la población podría entrar en contacto con los mosquitos. Los trabajadores rociaron algunos lugares antes de entrar en edificios de oficinas.

Las fuertes lluvias y las altas temperaturas en China han empeorado la crisis, y las autoridades están utilizando drones para intentar encontrar agua estancada, donde los mosquitos ponen huevos. Y según publicó el South China Morning Post, también se usarán perros robot equipados con pulverizadores de insecticida, especialmente en zonas suburbanas escarpadas, donde los enviados sanitarios tienen dificultadas para llegar.

Los robots cuadrúpedos serán los convencionales, que ya se han usado en pruebas como acompañantes militares (incluyendo al ejército chino) o con un lanzallamas montado en el lomo.

Las autoridades también han amenazado con multar a las personas que no vacíen botellas, macetas u otros recipientes al aire libre.

Desde el brote de SARS en 2003, China ha empleado medidas estrictas para combatir la propagación de virus, incluyendo tácticas represivas durante la pandemia de COVID. En esta ocasión, está obligando a los pacientes a quedarse en el hospital en Foshan por un mínimo de una semana, y las autoridades impusieron un breve confinamiento domiciliario de dos semanas, el cual se levantó debido a que la enfermedad no se puede transmitir entre humanos.

También han surgido reportes acerca de intentos de frenar la propagación del virus con peces que comen larvas de mosquito e incluso con mosquitos más grandes para aniquilar a los portadores del virus.

Con información de AP