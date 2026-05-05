Feroz explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China: al menos 26 muertos

HONG KONG.– Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una provincia del centro de China causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos, según confirmaron este martes las autoridades.

El balance inicial era de 21 muertos. El estallido se produjo alrededor de las 16.43 hora local (5.43 en la Argentina) del lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, en Liuyang, provincia de Hunan, reportó la cadena estatal CCTV.

Explosión en una fábrica de pirotecnia, en China

Videos difundidos el lunes en redes sociales mostraban explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo que se elevaba en el aire en una zona rural rodeada de montañas.

Las imágenes tomadas por un dron de la CCTV un día después dejan ver escombros calcinados donde antes se alzaban los edificios, mientras los equipos de rescate y las excavadoras buscaban posibles víctimas.

Rescatistas trabajando en el lugar tras una explosión en una planta de fuegos artificiales en el poblado de Guandu, en Liuyang, provincia central china de Hunan, el 5 de mayo de 2026 Chen Sihan - Xinhua

La policía detuvo a los gerentes de la empresa mientras continúan las investigaciones sobre la causa del accidente, dijo la CCTV.

Tareas de rescate en el lugar

“Estamos profundamente entristecidos y consumidos por el remordimiento”, expresó Chen Bozhang, el alcalde de Changsha, la localidad de la que depende Liuyang, además de expresar sus condolencias por las víctimas y pedir perdón a sus familias, a los residentes afectados y a la sociedad en su conjunto.

Ding Weiming, secretario del partido de la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, dijo que en el sitio había una gran cantidad de productos o productos semiterminados que prendieron, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas.

Bomberos trabajan en el lugar de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, en la provincia central china de Hunan, el 5 de mayo de 2026 - - CNS

También dijo que grandes cantidades de pólvora almacenadas en el área de almacenes amenazaban la seguridad de los equipos de rescate, mientras que el colapso de muros, columnas y el techo en el área de la fábrica creó escombros, con personas atrapadas y rutas bloqueadas.

Por su parte, el gobierno nacional envió un equipo expertos para dirigir las tareas de rescate, mientras que más de 480 socorristas fueron destinados urgentemente al lugar para llevar adelante las operaciones de búsqueda, informó la CCTV.

Además, se desplegaron más de 1500 bomberos, rescatistas, personal médico y policías, junto con ​drones y tres robots, para buscar supervivientes y controlar los riesgos en el ‌lugar. Se estableció también una zona de control de tres kilómetros alrededor del lugar y se evacuaron a las personas cercanas.

Bomberos trabajan en el lugar de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, en la provincia central china de Hunan, el 5 de mayo de 2026 - - CNS

El presidente chino, Xi Jinping, pidió “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos y buscar desaparecidos, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

También pidió a las autoridades investigar la causa rápidamente y exigir rendición de cuentas, según el reporte. Además, el mandatario ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Liuyang es un importante centro de pirotecnia, que produce alrededor del 60 % de los fuegos artificiales que se venden en China y el 70 % de los que se exportan.

Tras el accidente, todas las empresas productoras de fuegos artificiales en Liuyang han suspendido la producción y están realizando una rectificación, según informaron las autoridades.

Bomberos trabajan en el lugar de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, en la provincia central china de Hunan, el 5 de mayo de 2026 - - CNS

China no es ajena a los accidentes ⁠con fuegos artificiales y a los accidentes industriales. En junio ⁠del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales, también en la provincia de Hunan, causó la muerte de nueve personas y dejó 26 heridos.

Semanas antes, una explosión en una planta química del noreste de China causó la muerte de al menos cinco ‌personas, lo que puso de relieve los ​riesgos asociados al almacenamiento de materiales peligrosos e inflamables en fábricas o almacenes.

Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua