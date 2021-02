Huawei Mate X2: cambio de diseño para el próximo smartphone plegable

Huawei tiene un nuevo smartphone plegable: el Mate X2, sucesor del dispositivo pionero que la compañía presentó en 2019. Hace dos años, la compañía china sorprendió al mundo con un diseño en el que la pantalla “envolvía” el dispositivo: ocupaba todo el frente, seguía por el lateral izquierdo continuaba por casi todo el dorso del equipo, dejando lugar para una columna donde estaba la cámara.

Este diseño, muy elegante, permitía usar una sola pantalla para convertir el teléfono de un smartphone de 6,6 pulgadas a una tableta de 8 pulgadas con un mínimo impacto en su grosor (menos de 6 mm cuando estaba abierto), pero con un problema: dejaba descubierta toda la pantalla plástica: frágil, propensa a los rayones. En ese entonces, Samsung había optado por otro diseño, con dos pantallas: una exterior convencional, protegida por vidrio, y una interna plegable.

Este diseño es el que ha tomado Huawei para su nuevo dispositivo, que acaba de presentar: el Mate X2, con una pantalla frontal de 6,45 pulgadas, y otro panel interno, flexible, de 8 pulgadas. Parece un calco del diseño del Galaxy Fold2, aunque la compañía china no tuvo reparos en comparar ambos modelos y notar que su sistema de bisagras permite un diseño más compacto; el de Samsung debe dejar un espacio libre entre las tapas para no forzar el doblez del panel plegable, pero Huawei logra, como Motorola, que las tapas queden pegadas sin dañar la pantalla, doblándola en forma de gota. Es decir, no tiene un único doblez, sino tres curvas en el punto del pliegue, para suavizar la curva.

La bisagra del smartphone plegable Huawei Mate X2

Otra diferencia es que el panel interior del Huawei Mate X2 no tiene, en sus 8 pulgadas muescas visibles ni lugar para una cámara, a diferencia de los Galaxy Fold de Samsung, con una resolución de 2480 x 2200 pixeles y una tasa de refresco de 90 Hz, fundamental para lograr buena fluidez en los juegos. En lo que refiere al panel exterior, es una pantalla OLED de 6,45 pulgadas (2700 x 1160 pixeles) y tasa de refresco de 90 Hz.

Según Huawei, es el primer dispositivo con una pantalla que cuenta con una capa óptica controlada en forma magnética, que permite minimizar el reflejo de la pantalla, para reducirlo a menos de 1,5 por ciento (en el Galaxy Fold2, por ejemplo, es de más del 5 por ciento, según Huawei).

El hardware se completa con un chip Kirin 9000, 8 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento y una batería de 4500 mAh con carga rápida de 55 watts vía USB-C, y un singular diseño en cuña que hace que una tapa sea más gruesa que la otra, y que según Huawei fue una necesidad para acomodar el módulo de las cámaras.

El perfil en cuña del Huawei Mate X2

Las cámaras y el sistema operativo

En lo que refiere a las cámaras, y como era de esperarse, Huawei puso todo lo mejor que tiene: una cámara trasera de 50 megapixeles con apertura f/1.9, estabilización óptica y gran tamaño (1/1.28″); un gran angular de 16 megapixeles que también sirve de macro; y dos zoom, de 3 y 10 aumentos (este último, tipo periscopio), como el Huawei Mate 40 Pro, y como adoptó también Samsung en el Galaxy S21 Ultra.

El Mate X2 tiene una única cámara frontal de 16 megapixeles (junto a la pantalla exterior) y un lector de huellas digitales lateral. Y usa un Android 10 convencional, al menos por ahora; según Huawei, en abril podrán actualizarse a HarmonyOS, el sistema operativo que está desarrollando la compañía para superar las limitaciones que el gobieron de Donald Trump le impuso a Google. Huawei dice que de las 3000 aplicaciones más populares de China la enorme mayoría están adaptadas a esa pantalla y están presentes en su tienda, alternativa a Google Play.

Acceder al Mate X2 no será barato: 2780 dólares para la versión de 256 GB de almacenamiento, desde el 25 de febrero. En China, claro: no hay noticias de su salida fuera del país.

Los cuatro colores en los que estará disponible el Huawei Mate X2

El cambio de frente de Huawei es una jugada lógica: la compañía tiene, como admitió en la presentación, múltiples problemas en el corto plazo por el bloqueo comercial que le impuso Estados Unidos; de hecho, en 2020 sus ventas cayeron casi un 20 por ciento y el 70 por ciento de su público actual está en China, según estimaciones de la firma Counterpoint. El Mate X2 es, quizá, un equipo intermedio: no es el diseño que quiere tener, es el que puede resolver en forma más rápida mientras evolucionan otras alternativas, como la que tiene Oppo entre manos, con una pantalla que se enrolla dentro del teléfono.