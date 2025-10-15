La increíble nueva función de ChatGPT: ahora permitirá comprar productos de Walmart sin salir de la conversación

Millones de personas recurren a ChatGPT cada semana para resolver sus dudas, como elegir el menú para la cena o saber cuál es el mejor smartphone dentro de un presupuesto específico. El sistema se ha convertido en una herramienta popular para recibir consejos y por ello Walmart decidió aliarse con OpenAI (la empresa que desarrolló a ChatGPT) para crear una nueva experiencia de compras para sus clientes.

Walmart anunció una alianza con OpenAI

El 14 de octubre de 2025, Walmart publicó un comunicado en el cual anunció que se asociará con OpenAI para permitir que los usuarios sean capaces de comprar sus productos a través de ChatGPT.

Con esta nueva función no será necesario visitar el sitio o la aplicación de Walmart para comprar sus productos (Unsplash/Marques Thomas)

“En el centro de esta transformación se encuentran los momentos cotidianos que definen cómo compran las personas. Esto es el comercio agencial en acción: donde la IA pasa de reactiva a proactiva, de estática a dinámica. Aprende, planifica y predice; ayuda a los clientes a anticipar sus necesidades antes de que las necesiten”, declaró la cadena de supermercados.

Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que esta alianza representará una de las múltiples formas como ChatGPT ayuda a las personas en el día a día. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Walmart para hacer que las compras diarias sean un poco más sencillas”, expresó Altman.

Walmart también es una de las primeras empresas que ofrecen certificaciones de OpenAI para sus empleados. De acuerdo con el comunicado de prensa, la corporación ya utiliza IA para capacitar a sus trabajadores y ofrece cursos para que su fuerza laboral sepa utilizar herramientas que emplean inteligencia artificial (IA).

Cómo funcionarán las compras en Walmart a través de ChatGPT

Walmart explicó que, cuando los usuarios conversen con ChatGPT, tendrán la posibilidad de comprar productos directamente en la conversación con la IA.

El CEO de Walmart dijo que, con la ayuda de ChatGPT, la experiencia de compras se adaptará a las necesidades de cada cliente (Pexels/Tim Witzdam)

Por ejemplo, si un padre le dijera a ChatGPT que busca zapatos escolares para sus hijos, la IA le podría ofrecer varias alternativas. Si alguna de ellas está disponible en Walmart, le avisaría al usuario y podría adquirirlos ahí mismo, sin necesidad de cambiar de pestaña en el explorador o salir de la aplicación.

Doug McMillon, CEO de Walmart, afirmó que esta alianza permitirá que las experiencias de compra sean más personalizadas al tener el contexto de lo que sus clientes planean hacer con sus artículos. “Estamos corriendo hacia un futuro más agradable y conveniente”, declaró.

Hasta el momento, OpenAI y Walmart no han anunciado cuándo estará disponible este nuevo servicio.

CNBC reportó que la herramienta del Instant Checkout fue presentada por OpenAI en septiembre de este año. El primer negocio que se asoció a esa función fue Etsy, la plataforma de mercancía hecha por artistas independientes. OpenAI detalló en ese entonces que le cobrará una cuota a las compañías que realicen ventas a través de ChatGPT.

ChatGPT y sus usos más comunes

En septiembre de 2025, OpenAI publicó un reporte sobre los usos más comunes que las personas le dan a ChatGPT. De acuerdo con la empresa de IA, 700 millones de usuarios activos recurren a su app cada semana.

La mayoría de las personas usan ChatGPT para responder preguntas que se presentan en su día a día (Unsplash/Vitaly Gariev)

La mayoría de los individuos que conversan con ChatGPT lo hacen para resolver pendientes cotidianos, como escribir, buscar información y recibir instrucciones sobre cómo hacer algo que se desconoce.

Mientras un 30% de los usuarios usan esta IA para completar actividades relacionadas con el trabajo, más o menos el 70% de ellos la emplean para responder dudas de sus vidas diarias.

El informe de OpenAI reveló que el 49% de la gente utiliza ChatGPT para pedirle consejos, mientras que un 40% lo maneja para realizar tareas concretas como planear, programar y redactar. El 11% restante le da otros usos, en especial para jugar y reflexionar sobre asuntos personales.