Influencers: ¿cómo se reinventan para generar contenidos durante la cuarentena?

8 de abril de 2020

El aislamiento preventivo provocado por el coronavirus obligó a los argentinos y las argentinas a encontrar formas de entretenimiento dentro de sus casas. Además de un mayor consumo de la televisión tradicional y de plataformas de streaming , también se multiplicó el tiempo que pasamos en redes sociales, ofreciendo una oportunidad inédita para creadores de contenido en Instagram y YouTube .

Es un fenómeno internacional: el New York Times da cuenta por estos días de cómo cambiaron los hábitos de consumo de medios en Estados Unidos, cómo creció el uso de la computadora de escritorio (en detrimento de los dispositivos móviles) y cómo aumentó el consumo de medios digitales, una alternativa inagotable de entretenimiento para superar el tedio de la cuarentena.

Sin embargo, es un escenario incierto, con una audiencia que crece y está ávida de entretenimiento, pero con influencers que no tienen la posibilidad de salir de sus casas. ¿cómo son las estrategias que despliegan para ofrecer material que sea relevante en medio de la pandemia?

"Desde que comenzó la cuarentena lo que sucede con la audiencia en redes es una locura: estoy creciendo alrededor de diez mil seguidores diarios en Instagram y el tráfico en mi canal de YouTube se duplicó", le reveló a LA NACION Paulina Cocina , la popular cocinera de redes . Sus contenidos digitales exceden lo que sucede en redes sociales y eso también le trajo problemas: "En mi web se triplicó la gente que busca recetas, por lo que se cayó el servidor y tuve un problema enorme porque no estaba preparada para este volumen de tráfico", explicó. En medio del encierro, personas de todo el mundo se enfocaron en mejorar sus habilidades culinarias, creando, por ejemplo, un boom por el pan casero . Para Paulina no se trata de interés por una receta puntual, sino por todo su contenido.

Lo mismo está viviendo, desde el lado del humor, el platense Jorge Pinarello , creador del popular canal de videos Te lo resumo así nomás . "Estoy teniendo más suscriptores y los videos se ven mucho más, incluso en el mismo día. Hoy, por ejemplo, tengo la misma cantidad de views en 24 horas que lo que sucedía antes a lo largo de la semana ", reveló. Por el formato de sus contenidos no modificó su rutina de trabajo, aunque reconoce que "abusa" de las transmisiones en vivo.

Lizardo Ponce es, quizá, quien mejor entendió que la dinámica de los "lives" de Instagram eran una forma atractiva de entretener . Sus transmisiones son muy populares y suelen crear tendencia incluso en otras redes sociales, como Twitter, a partir de los comentarios que genera. "Me di cuenta que muchas personas estaban en Instagram buscando entretenerse y hacer vivos es una gran opción . En mi caso, mi audiencia se cuadruplicó y se volvió mucho más participativa. Trato de hacer vivos con otros influencers como Martín Cirio , Yanina Latorre o Santiago Maratea y descubrí que hay gente que está sola y que disfruta una charla entre dos amigos, le hace compañía. Realmente siento que eso aumentó mi cantidad de seguidores y de interacción", aseguró.

Ponce no desconoce que se trata de una tendencia que se masificó en los últimos días, pero lo ve como algo positivo: "Yo sé que muchos se quejan de que hay 'demasiados vivos en Instagram' pero para mí es para celebrar. Me encanta que más se animen, hay mucha gente que está sola y necesita este tipo de interacción. Siento que había usuarios con prejuicios a este tipo de transmisiones y que ahora le perdieron el miedo y lo entienden más".

Lo mismo cree Daiana Hernández , quien le dijo a LA NACION que "la gente está mucho más pendiente de contenido, piden muchos videos. Vivimos un 'buen momento', si es que se puede decir eso, para los que creamos, pero siento que lo relevante es entender que debemos apoyarnos mutuamente. La gente quiere vernos y sentirse acompañada, y yo como creadora de contenido también lo necesito".

En el caso de esta influencer, quien se volvió conocida más allá de las redes luego de que fuera elegida para entrevistar a Michelle Obama , la pandemia modificó de forma radical sus planes para 2020, en donde se enfocaría en la música. "Yo quería lanzar el 3 de abril mi primera canción solista y anunciar los shows en vivo que iba a dar, pero ahora tuvimos que suspender todo momentáneamente. No es que no se pueda escuchar la canción en el encierro, pero para mí el proyecto musical incluía los conciertos como una parte orgánica y decidimos portergarlo. No voy a negar que en un comienzo me frustró bastante, pero ahora entiendo que estamos viviendo momentos especiales. Por eso ahora pienso todo desde cero enfocada en lo digital , reforzando este tipo de contenidos; y dejaré para más adelante los shows en vivo y el teatro", concluyó.

En caso del cordobés Lucas Lezin , conocido por sus contenidos humorísticos y por ser parte de Hecatombe, uno de los grupos artísticos más populares de YouTube, el encierro lo obligó a modificar toda la estructura de sus videos: "En cualquier otro momento deberíamos juntarnos sí o sí con todos los chicos para rodar, pero ahora que no podemos; estamos escribiendo guiones que se puedan actuar a la distancia . Entonces pensamos escenas con videollamadas, o con planos y contraplanos que den la ilusión de que estamos en el mismo lugar". Esto significó no sólo modificar la manera en la que venían trabajando, sino también su agenda de publicaciones. "Tenemos ya listos muchos videos filmados sobre salir de joda, o la facultad, y lo tuvimos que dejar para más adelante, porque a nadie le importa: ¡nadie puede salir de joda o ir a la facultad! Ahora nos concentramos en contenidos relacionados con la cuarentena, porque es lo que está en la boca de todos", puntualizó.

Lejos de alarmarse por estos cambios, para Lezin se trata de una oportunidad inédita que puede consolidar el rol que tienen los influencers en la vida de sus seguidores: "Las personas se aburren fácil y el entretenimiento parece el gran salvador de esta cuarentena . Por eso hay más reproducciones de los videos, más seguidores, mucho más transmisiones en vivo. Creo que los vivos de Instagram son un furor porque hay un hambre de entretenimiento enorme y, por fortuna, nos encuentra a los creadores de contenido con tiempo para dedicarnos y a producir más para nuestra audiencia".