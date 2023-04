Insólito: un pedido de un radiotaxi se filtró en una comunicación de la Estación Espacial Internacional

escuchar

Las reacciones al tuit son las previsibles: memes de “Argentina, mi país”, la entonación digital de las primeras estrofas de “Muchachos”, referencias al Capitán Beto de Spinetta, cosas así. El motivo, tan vernáculo que duele: en una transmisión de video de una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional se escucha, con claridad, una voz típica de radiotaxi que pregunta: “¿uno cinco cero, dijiste, de Yrigoyen?”. Es un pedido de confirmación de una dirección para enviar un móvil, sin duda. Y no tiene sentido en las comunicaciones (hasta ese entonces, en silencio) entre un astronauta y la Estación.

El hallazgo lo compartió en Twitter Manuel Mazzanti, un periodista y fotógrafo argentino que desde hace años cubre desde Cabo Cañaveral toda la actividad espacial de la zona, muy activa en estos últimos años gracias a SpaceX y otras compañías; en su cuenta de Twitter suele compartir fotos espectaculares de los despegues de los cohetes. Pero esta vez no fue él el camarógrafo: el video y el audio fueron registrados por el sistema de transmisión de la Estación Espacial Internacional.

"150 dijiste, de Irigoyen?"



¿Alguien me puede explicar esto?



En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? 👇 pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) April 19, 2023

Inmediatamente alguien desde el control de la transmisión alerta: “Hot Mic”, o “micrófono abierto”, pensando que es el astronauta (Sergey Prokopyev o Dmitri Petelin, protagonistas de la expedición 69 a la Estación que instaló después de 13 años de espera, de la instalación de un radiador en el módulo Nauka) el que tiene el micrófono activo y de alguna forma está metiendo ruido en la conversación.

La transmisión, disponible todavía en el canal en vivo de la NASA (aunque desaparecerá con el correr de las horas), se escucha mientras los astronautas desplazan el radiador desde el lugar en el que estuvo más de una década (a la derecha de la pantalla) hasta el módulo ruso Nauka, que lo usará (a la izquierda de la pantalla). En la parte inferior de la pantalla, debajo del radiador, aparece uno de los astronautas rusos que condujo la operación desde el exterior de la estación.

“Jamás había escuchado algo así, tan fuerte y claro (y eso que siempre estoy pendiente) -le dijo Mazzanti a LA NACION-. Pero no me sorprendería que de golpe, y dependiendo de dónde pasan, tengan interferencias en el canal UHF. La EEI hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado” que se filtre una comunicación terrestre.

Sus seguidores en Twitter no tardaron en confirmar el suceso, incluso registrando el hecho desde otro ángulo:

Lo encontré e hice un clip! https://t.co/bIpd4TWInq — Guillermo González (@GuilleGrandPrix) April 19, 2023

También confirmaron el paso de la Estación Espacial Internacional por encima del territorio argentino a la hora registrada en la transmisión:

Que buen hallazgo 🤣 Fue aproximadamente a las 1:32 AM pic.twitter.com/IhchGDV0BX — Mati (@Borni_m) April 19, 2023

Tal como explican, no es la primera vez que sucede; y tiene que ver con las frecuencias de UHF que se utilizan tanto en la comunicación de los autos con su base, como en el intercambio de información de la Estación Espacial Internacional con los astronautas cuando salen al exterior; cuando la estación pasa por encima del territorio argentino, y al no haber interferencia (son 400 km en línea recta) suelen filtrarse esas comunicaciones como interferencia.

