Irán amenaza con atacar un centro de datos de OpenAI

Irán amenazó a Estados Unidos con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años” y también con atacar centros de datos en Medio Oriente.

Según un video difundido por Tehran Times, Irán contestará con sus propios ataques contra la infraestructura energética y tecnológica estadounidense que hay en la zona si Estados Unidos mantiene en pie sus amenazas. En concreto, el video inicia con esta declaración: “Todas las centrales eléctricas, la infraestructura energética y la tecnología de la información y las comunicaciones del régimen sionista, así como todas las empresas similares en la región que tengan accionistas estadounidenses, serán aniquiladas por completo”.

Así lo dio a conocer Ebrahim Zolfaghari, el portavoz militar iraní que aparece en el video. Luego de su amenaza inicial, el video muestra una imagen del planeta Tierra, a la que luego se hace un zoom in, hasta mostrar el centro de datos de IA Stargate en los Emiratos Árabes Unidos, junto al mensaje: “Nada permanece oculto a nuestra vista, aunque Google lo oculte”.

El video detalla que el centro de datos fue diseñado para ser el mayor clúster de computación de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos, con una fase inicial de 200 megavatios prevista para 2026. Agregan que el proyecto fue hecho en alianza con empresas estadounidenses de primer nivel como Apollo, OpenAI, Nvidia, Microsoft y Goldman Sachs.

Según han difundido algunos medios, se trata de un proyecto valuado en más de US$30.000 millones. Stargate UAE es el primer despliegue internacional de Stargate, la plataforma de infraestructura de IA de OpenAI. En el proyecto participaron en alianza socios de OpenAI como G42, Oracle, Nvidia, Cisco y SoftBank; además, se elaboró ​​en estrecha coordinación con el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump advirtió ayer que “el país entero podría ser destruido en una sola noche” Li Rui - XinHua

La amenaza de Irán llegó a fines de la semana pasada, aunque se viralizó el domingo. El video cierra con una última declaración: “Haremos lo que haga falta para defender nuestro país y los intereses de nuestra nación”.

El presidente Donald Trump advirtió ayer que “el país entero podría ser destruido en una sola noche” y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Previamente, había puesto un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho, el cual vence esta noche a las 21 (hora argentina).

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", dijo, y volvió a sostener que hay negociaciones en curso.