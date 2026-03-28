La lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

A partir del 1 de abril de 2026, Netflix dejará de funcionar en una gran cantidad de celulares, tanto iPhone como Android, que ya no cumplen con los requisitos mínimos de la plataforma. La medida responde a la falta de actualizaciones en los sistemas operativos de estos dispositivos, lo que los vuelve incompatibles con las nuevas versiones de la aplicación y marca un nuevo límite para quienes utilizan equipos más antiguos.

Los celulares que queden fuera de los nuevos requisitos perderán la posibilidad de abrir, instalar o incluso actualizar Netflix. Esta limitación no solo impacta en el acceso a la plataforma de streaming, sino que además expone a los dispositivos a un mayor riesgo frente a amenazas informáticas y los deja sin acceso a mejoras o nuevas funciones que se incorporen en otras aplicaciones.

De acuerdo con los criterios técnicos establecidos por la compañía, únicamente los smartphones que cuenten con Android 7.0, iOS 17 o versiones posteriores podrán seguir utilizando el servicio. Tal como figura en las especificaciones disponibles en las tiendas oficiales, aquellos equipos que no alcancen estos estándares quedarán automáticamente excluidos y no podrán ejecutar la app, incluso si ya la tenían instalada previamente.

Uno por uno, los modelos de celulares que se quedan sin Netflix en abril

Los modelos que dejan de ser compatibles con la aplicación

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Estos dispositivos, lanzados entre 2011 y 2014, quedarán sin acceso a Netflix debido a que hace años dejaron de recibir actualizaciones de software. Esta falta de soporte no solo impide la compatibilidad con servicios digitales actuales, sino que también incrementa la exposición a posibles vulnerabilidades informáticas.

En el caso de Apple, los modelos de iPhone X y anteriores tampoco podrán continuar utilizando la plataforma, ya que no son compatibles con iOS 17 ni con versiones más recientes. Si bien estos equipos siguen siendo funcionales para tareas básicas de comunicación, quedaron al margen de las mejoras de rendimiento y seguridad que incorporan las actualizaciones actuales, lo que limita su uso en los servicios de streaming.

Los riesgos de usar celulares desactualizados

Se tratan de celulares que quedan fuera de los estándares de seguridad

Para quienes aún utilizan dispositivos desactualizados, este cambio va mucho más allá de la pérdida de acceso a Netflix. Esto teniendo en cuenta que seguir usando estos teléfonos pone en riesgo la privacidad y también implica una reducción progresiva de funciones. En un entorno cada vez más digitalizado, donde gran parte de la vida cotidiana depende del celular, estas limitaciones empiezan a sentirse en múltiples aspectos.

Aplicaciones que hoy resultan esenciales —desde mensajería hasta compras online— requieren versiones recientes del sistema operativo para garantizar estándares adecuados de seguridad y estabilidad. Por eso, verificar si un equipo cumple con los requisitos es clave: en Android, esta información se encuentra dentro de “Configuración”, en el apartado “Acerca del teléfono” y luego en “Información del software”; mientras que en dispositivos de Apple se puede consultar en “Configuración”, “General” y “Información”, junto al campo “Versión de software”.

Sin dudas, realizar esta comprobación permite anticiparse a posibles limitaciones y entender si el dispositivo quedará fuera no solo de Netflix, sino también de otras aplicaciones fundamentales como WhatsApp, que con el tiempo también dejan de ser compatibles con sistemas más antiguos.