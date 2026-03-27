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Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el último fin de semana de marzo

El gigante del streaming tiene listo el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina; cancelá los planes y prepará un buen balde de pochoclos

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Stratton fuerzas especiales, una de las películas ocultas que resurgió en Netflix
Stratton fuerzas especiales, una de las películas ocultas que resurgió en Netflix

Se termina marzo, un mes en el que Netflix no dejó de sorprendernos ni un solo día. A raíz de esto es que el ranking de lo más visto por los suscriptores de Argentina tiene opciones variadas para quienes quieran sumergirse durante este fin de semana en el contenido de la plataforma, 48 horas en las que el clima prestará para quedarse en la comodidad del hogar.

A continuación, la lista de las mejores series y películas para que disfrutes este sábado 28 y domingo 30 de marzo:

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Emergencia radioactiva (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Basada en el accidente real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia (Brasil) en 1987. La catástrofe comienza cuando se abre una máquina de radioterapia en un depósito de chatarra, que esparce el material radiactivo Cs-137 por toda Goiânia. Mientras el material cambia de manos, científicos y médicos inician una carrera contrarreloj para rastrear la contaminación y evitar que un desastre radiactivo se cobre innumerables vidas. Duración: seis episodios. Ver Emergencia radioactiva.

Emergencia radioactiva, tráiler
Emergencia radioactiva, tráiler

2. Esa noche (2026)

Suspenso/Crimen. Mientras disfruta de unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella accidentalmente a un hombre. Sus hermanas, Paula y Cris, deberán decidir cómo afrontar la situación ante la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel. Duración: seis episodios. Ver Esa noche.

Esa noche, tráiler oficial
Esa noche, tráiler oficial

3. Amor y muerte (2023)

Suspenso/Drama. Dos parejas religiosas disfrutan de la vida familiar en un pequeño pueblo de Texas hasta que alguien toma una hacha. Duración: siete capítulos. Ver Amor y muerte.

Amor y muerte, adelanto
Amor y muerte, adelanto

4. Harry Hole (2026)

Suspenso/Policíaco. Dos agentes de policía (y, supuestamente, colegas) se encuentran en extremos opuestos de la ley. Harry Hole es un detective de homicidios brillante cuyos problemas personales le atormentan. Se enfrenta con su viejo adversario Tom Waaler, un detective corrupto. Mientras se abren camino entre las difusas líneas de la ética del sistema de justicia penal, Harry debe hacer todo lo que esté en su mano para atrapar a un asesino en serie y presentar a Waaler ante la ley antes de que sea demasiado tarde. Duración: nueve episodios. Ver Harry Hole.

Harry Hole, tráiler oficial
Harry Hole, tráiler oficial

5. Algo terrible está a punto de suceder (2026)

Terror/Drama. En la víspera de su boda, una mujer viaja a la casa de la familia de su prometido, donde una serie de sucesos inquietantes comienzan a volverla paranoica. Duración: ocho episodios. Ver Algo terrible está a punto de suceder.

Algo terrible está por suceder, tráiler oficial
Algo terrible está por suceder, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Peaky Blinders: el hombre inmortal (2026)

Basada en una serie/Crimen. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país. Duración: 1 h 52 min. Ver Peaky Blinders: el hombre inmortal.

Peaky Blinders: el hombre inmortal, tráiler oficial
Peaky Blinders: el hombre inmortal, tráiler oficial

2. El Gran George Foreman (2023)

Deportes/Drama. Después de una infancia pobre, Foreman canaliza su ira para convertirse en un medallista olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte. Duración: 2 h 9 min. Ver El Gran George Foreman.

El Gran George Foreman, tráiler
El Gran George Foreman, tráiler

3. Máquina de guerra (2026)

Acción/Ciencia ficción. Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable. Duración: 1 h 49 min. Ver Máquina de guerra.

Máquina de guerra, tráiler
Máquina de guerra, tráiler

4. Stratton fuerzas especiales (2017)

Acción/Suspenso. John Stratton es un agente especial encargado de eliminar una célula terrorista internacional. Duración: 1 h 34 min. Ver Stratton fuerzas especiales.

Stratton, fuerzas especiales, tráiler
Stratton, fuerzas especiales, tráiler

5. El vendedor de sueños (2016)

Drama. Un mendigo consigue salvarle la vida a Julio César, un famoso psiquiatra que se había puesto al borde de un rascacielos para suicidarse. El misterioso salvador se presenta a sí mismo como “El vendedor de sueños”, y llama la atención de todo el mundo que lo conoce. De hecho, llega a convertirse en todo un “influencer” del mundo moderno después de viralizarse un video suyo en una plaza pública. Poco a poco, más y más gente lo busca para que les muestre sus enseñanzas sobre la vida, la muerte, la familia, las posesiones y el perdón. ¿Quién es ese mendigo? ¿Qué lo llevó a seguir esa vida? Duración: 1 h 36 min. Ver El vendedor de sueños.

El vendedor de sueños, tráiler
El vendedor de sueños, tráiler
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