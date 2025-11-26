Los intrusos en las redes Wi-Fi no solo pueden ralentizar un sistema de internet, sino que también representan una falla de seguridad que deja vulnerables muchos datos de las computadoras conectadas a la red. Es por eso que muchas personas quieren eliminar a las cuentas “para siempre” de su red de internet sin muchas complicaciones, como el cambio de clave. Esto es posible y el paso a paso es muy sencillo.

La medida radical para “bloquearlo para siempre” a un intruso sin cambiar la clave de Wi-Fi

Si lo que se busca es impedir para siempre que un dispositivo se conecte a una red Wi-Fi sin cambiar la clave, la medida más radical y efectiva es bloquear la dirección MAC del equipo desde el router.

El proceso que se debe hacer se denomina bloqueo por MAC (MAC Filtering / Access Control). Se trata de una dirección única que tiene cada dispositivo. Si en el router se activa el filtro de MAC y se agrega la MAC del equipo a la lista negra, ese aparato no podrá conectarse aunque conozca la contraseña.

1 Acceder al panel del router

La persona que administra la red debe ingresar al panel de configuración del router. Normalmente, esto se hace desde un navegador poniendo la IP del equipo (por ejemplo, 192.168.0.1 o 192.168.1.1) y autenticándose con las credenciales de administración.

2 Buscar la función de control de acceso

Dentro del menú de configuración hay que localizar la opción correspondiente, que puede llamarse Wireless - MAC Filtering, Access Control, o Advanced - Security según el fabricante.

3 Activar la lista de bloqueo

Una vez en la sección adecuada, se habilita el modo de filtrado y se selecciona la opción de Blacklist o Deny para que la lista funcione como bloqueo (no como permiso exclusivo).

4 Identificar la MAC del dispositivo a bloquear

Se debe localizar la dirección MAC del equipo que se quiere impedir. Esa MAC suele verse en la lista de dispositivos conectados del router; a partir de ahí se copia o se selecciona para añadirla a la lista de bloqueo.

5 Agregar la MAC y guardar cambios

Con la MAC ya ingresada en la lista de bloqueo, se guardan los cambios en la configuración del router y, si es necesario, se reinicia el equipo para que la nueva regla aplique.

Advertencia sobre seguridad y otras condiciones