Hay veces en las que los usuarios de una red Wi-Fi creen que su red de Internet tiene infiltrados. Esto puede mostrarse, por ejemplo, cuando la red gasta más de lo que uno la usa o funciona más lenta. Saber si hay usuarios no deseados en la red Wi-Fi puede ser muy sencillo.

Los usuarios no permitidos no solo representan un riesgo de seguridad, sino que también pueden sobrecargar la línea y ralentizar la señal.

Existen diversas maneras de ver quiénes usaron wifi sin permiso Shutterstock - Shutterstock

Paso a paso: cómo confirmar el robo de señal de Wi-Fi en menos de 5 minutos

Para ver con exactitud quiénes se conectaron a Wi-Fi de manera irregular, es posible seguir una serie de pasos sencillos para acceder a esa información:

Esta herramienta permite ver y gestionar los dispositivos conectados a la red.

Una vez descargada la aplicación, es preciso buscar la sección que muestra los dispositivos conectados para ver una lista de los equipos que están usando la red.

Existen aplicaciones muy útiles que fueron creadas exclusivamente para identificar los dispositivos conectados a Wi-Fi.

En este caso, se debe descargar la aplicación, abrirla y escanear la red. Según el caso, la herramienta podrá mostrar la dirección IP, la dirección MAC, o el nombre del dispositivo.

En una red Wi-Fi los dispositivos utilizan las direcciones MAC cada vez que envían o reciben información. Si se usa siempre la misma dirección, los operadores de la red pueden monitorear cuándo un dispositivo concreto está conectado a la red.

A través de la dirección IP del router se puede acceder a la información específica del uso de Wi-Fi.

En primer lugar, es necesario utilizar una computadora, teléfono o tablet, e ingresar en la barra de direcciones la dirección IP del router.

Posteriormente, se debe elegir la opción “Dispositivos conectados” para ver la lista de los equipos vinculados a Wi-Fi.

Los pasos para ver quién usa wifi sin permiso

Cuáles son las claves para optimizar el Wi-Fi

Uno de los electrodomésticos que obstaculiza la señal de WiFi es el microondas, ya que funcionan a la misma frecuencia (2.4GHz) y utilizan la energía electromagnética. Por eso conviene ubicar el router lejos de este electrodoméstico.

A su vez, los teléfonos inalámbricos y los monitores de bebé, al estar cerca del módem, obstaculizan la señal.

Tampoco se aconseja ubicar el router de WiFi cerca de un espejo. El problema en este caso es el rebote de la señal, que se vuelve inconsistente o inestable, generando microcortes.

En esa misma lógica, el módem deberá estar lejos y nunca ubicado sobre una superficie metálica. Otra sugerencia es no colocar el módem en la misma zona donde están la heladera y el lavarropas.