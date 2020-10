Violetta Fantini llegó a la Argentina en 1954, a los 22 años; instalada en Campana, con el aburrimiento de la cuarentena comenzó a contar en video las recetas que cocinó toda la vida, y que graba su nieta Sol

Débora Slotnisky 22 de octubre de 2020

Violetta Fantini, de 88 años, es youtuber. Cocina desde su casa de Campana, en la Provincia de Buenos Aires, recetas típicas de su Italia natal. A tres meses de crear su canal en esta plataforma con la ayuda de su nieta (Sol Ramírez, de 22 años), está sumando muchísimos seguidores. Por ejemplo, el video donde enseña a cocinar pizza tiene más de 450 mil visualizaciones, y esto se debe no solo a que la gente quiere aprender a amasar, sino que a través del contacto mediático con ella se reivindica el rol de los abuelos.

"Nonna estamos emocionados contigo, sinceramente tu arte a la hora de cocinar me llegó hasta el alma. Me pongo a llorar. Estoy llorando. Gracias. En serio"; "Qué abuela preciosa y encantadora, no hay como la comida de la abuela"; "Disfruten a sus abuelas, mucha nostalgia me dio este video y terminé en lágrimas. Se nota que disfruta cocinar y lo tierna que es, me encantó el video!" son tan solo unos pocos ejemplos de los tantos comentarios que los usuarios le escriben a esta YouTuber conocida como La Nonna Violetta.

La Nonna, nació en Fossacesia, Chieti, y elabora recetas típicas que sabe de memoria y aprendió a hacer de niña, mientras veía cocinar a su mamá. "Yo siempre quise grabarla, pero la Nonna no quería. Con el inicio de la cuarentena, y como se suspendieron las reuniones familiares, accedió a que la grabe cocinando para poder compartir esta actividad con nuestros familiares. Como los videos eran muy pesados, los publiqué en YouTube, y así comenzó el crecimiento en cantidad de visitas", cuenta su nieta Sol Ramírez.

De inmigrante a YouTuber

La nonna Violetta llegó a la Argentina en 1954, con 22 años, como tantos otros inmigrantes europeos. Actualmente vive con dos de sus cuatro nietas. Una de ellas, Sol, es quien trabaja en equipo con la Nonna: Violetta decidé qué quiere cocinar y está delante de cámara protagonizando los videos, mientras que Sol la graba con su smartphone y luego edita las piezas con la aplicación móvil Filmora.

La Nonna se ríe mientras responde esta entrevista con un fuerte tono italiano: "La cuarentena es tan aburrida que estoy dedicando más tiempo a la cocina porque estoy todo el día en casa", cuenta. Ella está contenta con el éxito de sus videos y dice que no se inspira en ningún chef de la televisión.

Lejos de ponerle fin a su canal de YouTube cuando termine la cuarentena, ella y su nieta van por más: "Queremos hacer una miniserie con la vida de mi abuela, y también tenemos previsto hacer videos con recetas de platos nuevos", cuentan.

Con tantos seguidores, una marca de comidas quiso patrocinar a la Nonna, pero ella se negó porque no realiza esta acción para ganar dinero, sino para divertirse. "A las personas que están tristes por la cuarentena les recomiendo que en vez de estar todo el día sentadas en una silla, se busquen una actividad y dediquen el tiempo en disfrutarla", recomienda Violetta.