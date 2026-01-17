La nueva función de WhatsApp que cambiará la forma de mostrar tu foto de perfil

WhatsApp continúa sumando pequeñas actualizaciones que refuerzan su perfil más social y menos limitado al simple intercambio de mensajes. La novedad más reciente no cambia la esencia de la aplicación, pero sí introduce una mejora que muchos usuarios esperaban: ahora será posible establecer dos imágenes distintas para el perfil, una función que aporta más personalización y flexibilidad dentro de la plataforma.

De acuerdo con la información publicada por WABetaInfo, un sitio especializado sobre la aplicación, WhatsApp incorporará la posibilidad de elegir una segunda imagen para el perfil. Este cambio introduce una nueva forma de mostrar la identidad digital dentro de la plataforma y amplía las opciones de personalización para cada usuario.

Por lo que se dio a conocer, la idea de Meta toma como referencia el formato de X: la foto principal seguirá viéndose en forma circular, mientras que la imagen adicional se mostrará en la parte superior del perfil, ocupando todo el ancho de la pantalla y cumpliendo el rol de portada o banner.

La opción se encuentra actualmente en fase de prueba dentro de la versión beta de la app

Esta nueva imagen, que funciona como complemento de la foto principal, amplía las opciones de personalización dentro de la app. La intención es ofrecer una forma más visual y directa de expresar intereses, gustos o momentos personales, sin necesidad de realizar ninguna acción extra. De este modo, muchas personas podrán utilizar ese espacio para mostrar fotos de sus mascotas, seres queridos o recuerdos especiales que prefieren no usar como imagen de perfil principal.

Se trata de una estrategia que refuerza su perfil de red social

La llegada del formato tipo banner se enmarca en la estrategia de Meta de seguir acercando WhatsApp a la lógica de las redes sociales, tanto desde el diseño como desde la experiencia de uso. En los últimos meses, la aplicación incorporó cambios y nuevas funciones pensadas para que las personas pasen más tiempo dentro de la plataforma y cuenten con más herramientas para expresarse y fortalecer el vínculo con sus contactos.

Por el momento, esta novedad solo está disponible en la versión beta de WhatsApp, lo que significa que todavía no puede utilizarse de forma masiva. Aunque la función ya figura dentro del desarrollo de la app, el acceso aún es limitado, pero todo indica que su lanzamiento general podría concretarse en poco tiempo.

Segunda foto de perfil en WhatsApp: qué se sabe sobre esta función

La nueva función permitirá sumar una imagen tipo banner en la parte superior del perfil

Según la información disponible, activar esta segunda imagen será un procedimiento simple. Al ingresar al perfil, las personas encontrarán un nuevo botón de edición que permitirá elegir una fotografía de la galería y ajustarla mediante una herramienta de recorte, pensada específicamente para este nuevo formato.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que la imagen debe ser horizontal y con proporciones similares a las de un banner, por lo que no todas las fotos encajarán correctamente. Por ende, elegir una imagen adecuada será fundamental para lograr un perfil prolijo y visualmente atractivo. Además, la función será completamente opcional: quienes no deseen utilizarla podrán seguir mostrando solo su foto principal, y en ese caso la parte superior del perfil se verá con un fondo neutro que mantiene una estética limpia.

Con esta novedad, WhatsApp da un nuevo paso hacia una experiencia más social, flexible y personalizada. Aunque todavía no hay una fecha oficial para su lanzamiento global, todo indica que su llegada al público general es inminente y que pronto millones de usuarios podrán explorar esta nueva forma de expresarse visualmente dentro de la app.