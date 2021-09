Cómo usar un SSD de tipo M.2 para ampliar el espacio disponible para juegos en tu PlayStation 5

La PlayStation 5 se convirtió en no sólo un objeto de deseo por su calidad gráfica y sus controles DualSense, que otorgan sensaciones al jugar, sino también por la calidad de sus juegos y la promesa de títulos que llegarán en 2022.

Si bien sigue siendo más que complicado encontrar algún lugar que tenga a esta consola en stock, los afortunados que la compraron están felices con su rendimiento y a la espera de la llegada del próximo God of War, la secuela del juego de Spider-Man, el lanzamiento del FIFA 22 con mejoras para PS5, el Knights of the Old Republic de Star Wars, o el enigmático juego exclusivo de Wolverine.

Pero algo que deja quizás sabor a poco cuando usamos un tiempo la consola es la capacidad de almacenamiento interno, que pasaba apenas los 800 GB disponibles para su uso. Si bien los juegos de la nueva generación ocupan menos lugar que en la PS4, entre los títulos incluidos en PS Plus Collection (clásicos disponibles gratis para la PS5) y los nuevos lanzamientos, el almacenamiento se completa rápidamente si queremos tener más de 10 juegos instalados.

Por eso es que ahora Sony anunció que desde la actualización de firmware del 17 de septiembre, ya podemos usar la bahía de expansión para SSD M.2. Pero para sumar una unidad y expandir la capacidad de la consola hay que animarse a abrirla, y puede dar un poco de miedo.

Con esta manera de expandir el disco, de manera oficial y con garantía, es la primera vez que PlayStation permite abrir la consola y agregar hardware externo como si fuese una PC. Esto para algunos es una desventaja, porque le quita el sabor “plug and play” que siempre tienen las consolas, y le suma dificultad; para otros expande la manera de disfrutar y mejorar los juegos, con el mejor hardware posible para nuestra PS5.

Video oficial con el paso a paso:

A tener en cuenta

Algo importante a considerar es que vamos a tener que abrir la tapa blanca de la consola. Para esto vamos a tener que apoyar la consola de manera horizontal sobre una mesa, antes sacándole el pie de apoyo si la usamos de manera vertical. No te olvides de tocar algo metálico antes de empezar el proceso para descargar la estática que puedas tener.

El equipo tiene que tener el logo de PlayStation en la cara opuesta y que la tapa blanca sin el logo quede mirando arriba. Allí vamos a tener que levantar levemente el lateral opuesto a donde está la lectora (o donde estaría la lectora, si no tenés esa versión) y hacer un movimiento hacia la parte inferior, donde está el conector de electricidad. Esta parte es la que más miedo da, porque vamos a tener que doblar levemente el plástico y vamos a sentir que podemos romperlo. Pero alcanza con tener cuidado.

Una vez que retiramos la parte blanca vamos a ver, con una tapa metálica, el puerto de expansión rectangular, donde vamos a tener que poner la unidad M.2. Vamos a quitar la tapa con un destornillador Philips para dejar expuesto el puerto.

Un Seagate Firecuda 530 con conexión M.2 para ampliar el almacenamiento de la PlayStation 5

Unidades compatibles y recomendadas

PlayStation exige una calidad y velocidad mínima de los SSD, por esto es que no todos los M.2 son recomendados o compatibles. En nuestro caso, probamos con el Seagate FireCuda 530, que con 7300 MB/s sobrepasa largamente los 5500 MB/s de velocidad requeridos para correr los juegos. Entre otros modelos recomendados están los Samsung, los Western Digital y los Corsair. Pero siempre hay que tener en cuenta que tienen que ser unidades M.2 SSD PCI Express GEN4 de más de 5500 MB/s de velocidad.

Estas unidades son de última generación, y dependiendo el tamaño, que va de 256 GB a 4 TB, pueden variar entre 25.000 pesos a los 100.000. Una solución de costo elevado, pero similar a lo que ofrece Xbox con sus tarjetas de expansión de 1TB exclusivas producidas por Seagate ($36.500 en la Argentina), que son el único modo de expandir el almacenamiento en una Xbox Series S o X.

Disipador: qué es y por qué usarlo

Otra de las recomendaciones, y algo que no viene incluido en todos los dispositivos M.2 que podemos comprar, es que PlayStation asegura que es necesario el uso de un disipador de calor sobre la unidad (heatsink”, en inglés). Si el SSD que compraste no los trae se pueden conseguir por separado, pero hay que tener en cuenta varios factores. El primero es la calidad del disipador. Su función es transferir el calor del SSD, que que va a estar dentro de la consola, para mejorar su rendimiento. Y hay que tener en cuenta el tamaño, ya que no todos los disipadores de PC tradicionales entran en el espacio que tiene la PS5 para usarlos. Hay que descartar los que son demasiado altos y los que tienen luces RGB, ya que no tiene dónde conectarse.

A conectarlo y a correr

Una vez que tenemos el puerto disponible y ya tenemos el SSD correcto, vamos a tener que desatornillar el piecito metálico que está en los agujeros para tornillos de la consola y colocarlo a la medida de nuestro SSD (varían de largo dependiendo de la marca y modelo). Luego, vamos a colocar en diagonal el disco con su disipador y conectarlo al puerto. Ojo que tiene un solo lado de inserción correcta y no debemos forzarlo.

Una vez conectado quedará inclinado hacia arriba, posición que vamos a corregir atornillando nuevamente al “piecito” metálico con el tornillo por sobre el disco. No lo ajustes demasiado, pero sí dejalo firme como para que no se levante. Luego ponemos la tapa del puerto, atornillamos y cerramos la tapa plástica de la consola.

Una vez instalado

Con el SSD ya instalado y con la consola prendida, vamos a ver que el sistema va a reconocer directamente la unidad y nos va a pedir que lo formateamos. Si no te aparece este mensaje es que hubo algún problema en el proceso de instalación.

Una vez formateado nos aparecerá en la vista de almacenamiento como un disco más, y vamos a poder mover juegos tanto de PS4 como de PS5 entre el almacenamiento interno y la expansión, y correr todos los títulos sin demora alguna ni requerimientos extra.