La venta de dispositivos tecno creció hasta un 400% durante la cuarentena

El aumento se dio sobre todo en notebooks, y se les atribuye al trabajo y la educación a distancia Crédito: Shutterstock

Franco Rivero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2020 • 00:01

Patricia Torres es profesora de historia y, por su actividad, adquirir una nueva laptop se transformó en una necesidad que tuvo que cubrir de forma urgente. "En casa teníamos una computadora, pero la necesidad surgió de forma inmediata porque mis hijos van a la escuela y ellos también necesitaban acceso al equipo, por lo que estaba ocupado la mayor parte del día." Torres se encuentra, como la mayoría de los docentes, dando clase a distancia. "Tenía pensado comprar un equipo, pero esta situación precipitó la decisión. Averigüé y compré una portátil en MercadoLibre. Eso sí, me llamó la atención la diferencia de precios. En comparación con diciembre, casi se duplicaban."

Firmas como Asus declaran haber aumentado un 400% la venta de laptops. "Esto se debe a la implementación de home office en muchas empresas, así como los programas de educación a distancia que las instituciones debieron implementar. Este nivel de demanda continuó cuando comenzó la cuarentena y durante estas última semanas", dijo a LA NACION Matías Plaul, gerente de producto de Asus en la Argentina. La demanda, asegura, se concentró en la gama media y alta

Algo semejante observan en Lenovo . "Hemos registrado un incremento de la demanda de aproximadamente un 70% contra el mismo período del año pasado. Ese incremento se ve reflejado en aumentos de más del 150% en los canales digitales, que son los que han operado con más normalidad durante la cuarentena. En el caso de Lenovo.com, el aumento es del 360% en unidades año contra año", detalló Juan Martín, country manager de Lenovo Argentina.

Una convertible de Lenovo controla un termostato inteligente Crédito: Gentileza

Ernesto Blanco, gerente corporativo de HP Argentina, dijo a LA NACION : "Hemos recibido una constante y creciente demanda en todos nuestros canales virtuales, que incluyen la tienda online y las de nuestros minoristas. En línea con la demanda de productos que se adapten a las necesidades de home office y home school, las notebooks del segmento de consumo y de comercial han sido las más requeridas en la cuarentena, y en cantidades similares en las gamas alta, media y baja".

Mauro Guerrero es presidente de Grupo Núcleo y comentó que "la demanda de notebooks creció fuertemente; en marzo, el mercado venía despachando unas 20.000 unidades mensuales, y en abril y mayo pasó a 45.000 por mes."

Entrega de MercadoLibre Crédito: Gentileza

MercadoLibre compartió datos que indican que las ventas de computadoras en la Argentina crecieron un 94% en su plataforma (durante los meses de marzo, abril y mayo) en comparación con el mismo período del año anterior. Las marcas más vendidas son, según la compañía, Lenovo, HP y EXO. Sin embargo, decir que solo ha crecido la venta de laptops es ver solo una parte de la cuestión. Muchos usuarios han aprovechado para actualizar sus equipos o comprar periféricos para trabajar más cómodos.

Ponerse al día

Andrea también es docente y durante la cuarentena está usando su notebook un promedio de seis horas diarias, pero las dificultades no se hicieron esperar. "Una mañana encendí mi portátil y no arrancó. Al día siguiente la llevé desesperada al servicio técnico. Se había roto el disco rígido. En la casa de computación me recomendaron cambiar el disco por uno de estado sólido (SSD), que son más rápidos. Compré uno de 240 GB y el rendimiento de mi equipo mejoró mucho".

En sintonía con el testimonio anterior, Jean-Pierre Cecillon, director regional de Cono Sur y Región Andina de Kingston, que se especializan en memorias y SSD, habló con LA NACION sobre la actualización de equipos durante la cuarentena. "El upgrade siempre ha sido un fuerte aliado de los presupuestos afectados por el poder de compra. En esos momentos, la actualización es una solución para prolongar la vida útil de los equipos, ya sea cambiando el rígido convencional por un SSD o agregando memoria RAM. Con respecto a las ventas de mayo de 2019 a mayo 2020, crecimos 92% en unidades de estado sólido".

Un disco de estado sólido de Kingston Crédito: Gentileza

Ariel Plabnik, gerente de desarrollo de negocios de HyperX para América latina, dijo que "2019 contra 2020, la empresa creció 240% en venta de teclados, 233% en mouse, 69% en audio para PC, y, lo más increíble, un 1800% en venta de micrófonos profesionales para PC". Con respecto a los precios, Plabnik sostuvo que "básicamente, se mantienen casi los mismos números de diciembre de 2019, a diferencia de lo que pasa con las portátiles".

Hernán Chapitel es director de ventas para América latina de ASRock y, con respecto al incremento de la venta de componentes para PC dijo: "Hoy no encontrás cámaras web por ningún lado, porque con el tema del incremento de las reuniones virtuales están en falta. Con el hardware mismo de PC hubo un gran incremento de ventas. Y eso que todavía estamos con el rezago de cuando se cortó la importación de las fábricas Chinas, que no estaban trabajando por coronavirus; todavía estamos pagando ese corte de inventario. Hay poco inventario para la región" sostuvo.

Dispositivos móviles

Sergio Jung, senior product manager de LG Argentina, dijo: "La línea K de smartphones (K40, K50 y Q60) se convirtió en un producto muy solicitado al cumplir diferentes funciones a un costo competitivo."

"Nuestro sector se vio afectado porque durante dos meses no pudimos producir en Tierra del Fuego -declaró Germán Greco, gerente general de Motorola Argentina-. Las ventas en las primeras dos semanas se desplomaron, pero el consumidor se adaptó, se habilitó la venta online y hoy ya estamos vendiendo unidades al mismo ritmo que antes de la cuarentena. Hace unos días el gobierno de Tierra del Fuego autorizó a los fabricantes de electrónicos, pero, por los protocolos de seguridad e higiene, todavía la producción semanal se encuentra muy por debajo de los valores de antes de la cuarentena. El volumen de equipos que salen de la fábrica es del 70% y con poca flexibilidad para tener muchos modelos", indicó.

Desde Samsung, Guido Shama, a cargo de los negocios online de la compañía, observó que la tienda en línea de la firma surcoreana recibe cuatro veces más visitas que antes. "Este contexto nos permitió generar lanzamientos 100% digitales, llegando a nuestros clientes y consumidores por vías disruptivas. Tanto el Galaxy Z Flip como el Galaxy S20 agotaron en dos días las unidades en nuestra tienda online. Además, hubo un crecimiento general de ventas online de hasta cinco veces", observó Shama.

¿Qué pasa con el software?

Pero no solo la demanda de hardware ha crecido durante la cuarentena. Sobre este tema, Alejandro Stecconi, director de negocio de nube de Microsoft Argentina, comentó: "Desde que se declaró el aislamiento social, vimos, en dos meses, dos años de transformación digital. La computadora portátil o de escritorio, la tablet, el celular y algún espacio de la casa se volvió la oficina habitual para muchos trabajadores. Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin una serie de componentes clave como las plataformas de trabajo remoto y, especialmente, la nube. Sin su poder de almacenamiento, su agilidad y ubicuidad, millones de personas en Argentina no podríamos hacer lo que hacemos desde casa. De hecho, hemos visto cómo las distintas herramientas de Microsoft 365 incrementaron su volumen de uso y se consolidaron como una alternativa que no solo facilita la comunicación, sino que ayuda a avanzar en proyectos y trabajos específicos todos los días".