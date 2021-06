Las llamadas al 911 desde el celular detectarán en forma automática la ubicación de quien pide ayuda

Con el objetivo de hacer perder menos tiempo a quienes realizan una llamada de emergencia, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), las empresas de telecomunicaciones y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio para que todas las llamadas que se realicen al 911 puedan ser identificadas automáticamente desde la ubicación. El objetivo señalan desde el organismo es “poner en funcionamiento un servicio de localización avanzada de llamadas de emergencia, con el fin de ubicar con rapidez el origen de la llamada de emergencia cursada a través del 911, ya que una de las ventajas de los dispositivos móviles es que permiten su geolocalización. Así, podrán acortarse notablemente los tiempos de respuesta”, explicó Claudio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.

“Ahora vamos a poder referenciar automáticamente a la persona que nos esté llamando. La central va a recibir la geolocalización desde donde se esté llamando y allí se evaluará si se envía una ambulancia o patrullero, según lo amerite la emergencia”, indicó.

Técnicamente el usuario enviará un mensaje de texto a la central con la información de localización, aunque será automático; quien llama no tiene que ocuparse de eso. El SMS, al igual que la llamada, no tendrá costo ni para los usuarios ni para el Estado. A partir de ello, el operador tomará la decisión de enviar la asistencia. “A veces, nos puede agarrar una emergencia en un lugar que no conocemos o que tampoco podemos referenciar a la persona que nos atiende”, explicó Ambrosini.

Primero en el AMBA

En un principio, esta función estará disponible en el AMBA y luego se aplicará al resto de las provincias. “Es una respuesta que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, por una serie de demandas planteadas por las jurisdicciones, incluso en el Consejo de Seguridad Interior”, señaló la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

El convenio determina la prohibición para los prestadores de servicios de comunicaciones móviles de trasladar a los clientes los costos que demande la adecuación de sus redes a los fines de la implementación del sistema que se dispone con esta medida. En este sentido, las empresas prestadoras de todo el país deberán permitir el libre tráfico de mensajes SMS y de paquetes de datos móviles cuando una persona marque un número de emergencia.

Del encuentro en el que se firmó el convenio, participaron Ambrosini, Frederic, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Marcelo Fuks; la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia Paola La Ruffa; el jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Ente, Diego Leiva, y el coordinador de Asuntos Técnicos, Sergio D’Uva.