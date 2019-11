Un auto de Volvo chocó contra un camión cuando mostraban al público su sistema de frenado automático que en teoría evitaba este tipo de colisiones

En este episodio de Señales , nuestro podcast de tecnología, Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametband hablan de las mil y una fallas que se suceden en las presentacionse de nuevos productos de la industria, a propósito del papelón de Elon Musk en la presentación de la camioneta Cybertruck. Autos que no frenan, teléfonos que no prenden, vidrios que no resisten un golpe, navegadores que se cuelgan y mucho más.

Así fue la presentación (resumida en 5 minutos) de la camioneta Cybertruck de Tesla 05:06

