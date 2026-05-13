Opciones para enviar un paquete internacional desde la Argentina

Realizar un envío internacional desde la Argentina puede parecer un proceso complejo debido a las regulaciones aduaneras y las variaciones en los costos logísticos. Sin embargo, ya sea por motivos comerciales o por razones personales, hoy existen múltiples canales que simplifican la tarea. La clave reside en elegir el prestador adecuado según la urgencia, el peso del paquete y el presupuesto disponible.

Antes de despachar cualquier mercadería, es fundamental conocer las prohibiciones de seguridad internacional y las restricciones de la Aduana Argentina. No todos los productos pueden viajar por correo y algunos requieren declaraciones juradas específicas para salir del país sin contratiempos.

A continuación, las principales opciones para realizar envíos internacionales:

1 Correo Argentino, la opción oficial y económica

Correo Argentino es la opción más barata, pero que tarda más tiempo

El correo de bandera nacional ofrece el servicio "Exporta Simple" y encomiendas internacionales tradicionales. Es la opción más accesible para paquetes pequeños o envíos que no tienen una urgencia extrema:

Servicio EMS: es el correo expreso internacional que ofrece seguimiento (tracking) punto a punto y tiempos de entrega de entre 7 y 15 días hábiles.

es el correo expreso internacional que ofrece seguimiento (tracking) punto a punto y tiempos de entrega de entre 7 y 15 días hábiles. Encomienda certificada: ideal para documentos o paquetes de bajo peso. Tiene un costo menor, pero con tiempos de entrega más prolongados que pueden superar los 20 días.

2 Couriers privados

Para quienes necesitan velocidad, seguridad garantizada y un servicio puerta a puerta, las empresas de courier internacional ―como DHL, FedEx o UPS― son la mejor elección. Estas se encargan de gran parte de la gestión aduanera y ofrecen entregas en casi cualquier parte del mundo en menos de una semana.

El valor es significativamente más alto que el del correo oficial y el precio suele calcularse no solo por el peso real, sino por el peso volumétrico (el espacio que ocupa el paquete en el avión).

las empresas de courier internacional son más rápidas , pero también más costosas careers.fedex.com

3 Plataformas de Crowdshipping y envíos colaborativos

Una tendencia que creció con fuerza en el último tiempo son las plataformas que conectan a personas que necesitan enviar algo con viajeros que tienen espacio en su valija. A través de aplicaciones específicas, se puede contactar a alguien que vaya al destino de interés. Es una opción muy utilizada para documentos o artículos muy pequeños, aunque requiere un alto nivel de confianza y verificar las calificaciones de los usuarios.

Consejos para un despacho sin problemas

Todo lo que hay que tomar en cuenta para hacer un envío internacional desde la Argentina Shutterstock - Shutterstock