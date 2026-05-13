Opciones para enviar un paquete internacional desde la Argentina
Esta es una guía de servicios postales, couriers privados y trámites de aduana para realizar envíos al exterior de forma segura y eficiente desde nuestro país a otro punto del mundo
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Realizar un envío internacional desde la Argentina puede parecer un proceso complejo debido a las regulaciones aduaneras y las variaciones en los costos logísticos. Sin embargo, ya sea por motivos comerciales o por razones personales, hoy existen múltiples canales que simplifican la tarea. La clave reside en elegir el prestador adecuado según la urgencia, el peso del paquete y el presupuesto disponible.
Antes de despachar cualquier mercadería, es fundamental conocer las prohibiciones de seguridad internacional y las restricciones de la Aduana Argentina. No todos los productos pueden viajar por correo y algunos requieren declaraciones juradas específicas para salir del país sin contratiempos.
A continuación, las principales opciones para realizar envíos internacionales:
Correo Argentino, la opción oficial y económica
El correo de bandera nacional ofrece el servicio "Exporta Simple" y encomiendas internacionales tradicionales. Es la opción más accesible para paquetes pequeños o envíos que no tienen una urgencia extrema:
- Servicio EMS: es el correo expreso internacional que ofrece seguimiento (tracking) punto a punto y tiempos de entrega de entre 7 y 15 días hábiles.
- Encomienda certificada: ideal para documentos o paquetes de bajo peso. Tiene un costo menor, pero con tiempos de entrega más prolongados que pueden superar los 20 días.
Couriers privados
Para quienes necesitan velocidad, seguridad garantizada y un servicio puerta a puerta, las empresas de courier internacional ―como DHL, FedEx o UPS― son la mejor elección. Estas se encargan de gran parte de la gestión aduanera y ofrecen entregas en casi cualquier parte del mundo en menos de una semana.
El valor es significativamente más alto que el del correo oficial y el precio suele calcularse no solo por el peso real, sino por el peso volumétrico (el espacio que ocupa el paquete en el avión).
Plataformas de Crowdshipping y envíos colaborativos
Una tendencia que creció con fuerza en el último tiempo son las plataformas que conectan a personas que necesitan enviar algo con viajeros que tienen espacio en su valija. A través de aplicaciones específicas, se puede contactar a alguien que vaya al destino de interés. Es una opción muy utilizada para documentos o artículos muy pequeños, aunque requiere un alto nivel de confianza y verificar las calificaciones de los usuarios.
Consejos para un despacho sin problemas
- Documentación: antes de enviar, es necesario informar sobre los requisitos de destino y preparar correctamente los documentos que se presentan a la Aduana.
- Embalaje: utilizar cajas de cartón corrugado doble y reforzar las uniones con cinta de embalar de alta calidad. El paquete va a pasar por muchas manos y cintas transportadoras.
- Declaración de contenido: es aconsejable ser extremadamente preciso con la descripción de lo que se envía. Evitar términos genéricos para facilitar el paso por las aduanas internacionales.
- Seguro: para objetos de valor, siempre es recomendable contratar el seguro adicional que ofrecen los prestadores.
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