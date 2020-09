Una Xbox Series X y una Series S; el modelo más pequeño es más económico pero no tiene lectora de discos ópticos, ofrece menos almacenamiento y un procesador más modesto que la Series X

22 de septiembre de 2020 • 08:18

Con un tuit, Microsoft confirmó que venderá sus nuevas consolas este año en el país: las Xbox Series X y Series S estarán disponibles en el país en noviembre de este año, más o menos al mismo tiempo que salen a la venta en el resto del mundo, aunque la compañía no especificó fechas (sí aclaró que no es hoy el día en que se ponen en preventa).

Sin precio local todavía

Microsoft no adelantó el precio que tendrán las consolas en nuestro país. En Estados Unidos, el precio será de 499 dólares para el modelo más completo (la Series X) y de 299 dólares para el modelo más económico, la Series S. Ambos modelos estarán disponibles en varios países desde el 10 de noviembre y hoy martes la compañía las pone en preventa.

Microsoft no informó los precios que tendrá la consola en la Argentina. La que sí lo hizo, y puede servir de referencia, es Sony, que anunció que en diciembre pondrá a la venta la PlayStation 5 en sus dos versiones: la digital, sin lectora de discos ópticos, por un precio de preventa de 75.999 pesos, y la completa, con lectora, por un precio de preventa 99.999 pesos; los equipos tienen un precio, en Estados Unidos, de 399 y 499 dólares, respectivamente.

Ambas compañías repiten así el lanzamiento internacional de la generación anterior (PlayStation 4 y Xbox One), que coincidió en fecha (noviembre de 2013), pero Microsoft adelante su disponibilidad. En ese entonces, la PlayStation 4 tenía un precio internacional de 399 dólares, y la Xbox One, de 499 dólares. Sony puso en venta la PlayStation 4 en la Argentina en ese mismo año (a 6499 pesos en preventa para noviembre de 2013), pero la Xbox One llegó un año después, en noviembre de 2014, con un precio base de 8999 pesos, que incluía un Kinect y un juego.