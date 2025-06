Le robaron el celular, le vaciaron la cuenta y sacaron un crédito a su nombre: una pesadilla bancaria

El robo de un celular es un dolor de cabeza y también para el bolsillo. Especialmente si se trata de un iPhone de los últimos años. Pero la pérdida es todavía mayor si además aprovechan el hurto para vaciarte la cuenta de banco y, de paso, sacar un crédito en la misma entidad para dejarte una deuda con una tasa astronómica.

$3 millones se evaporan en un rato

“Me robaron el celular en la calle. Justo un día antes había depositado plata en el banco para pagar la tarjeta. En el rato en el que tardé en hacer la denuncia ya se habían transferido toda la plata que tenía, casi tres millones de pesos. Y además sacaron un crédito por 3,7 millones más, con un interés leonino, del 70%”, explica Cristina, la víctima, que empezó ahora una lucha contra el banco para intentar que le repongan lo robado y le anulen el crédito.

“Ya me asesoré, me dicen que lo mejor es ir pagando las cuotas y después intentar que el banco reconozca el robo. Ellos primero no me hicieron ningún aviso, ni con la plata de la cuenta ni con el crédito. Recién cuando intentaron sacar los pocos dólares que tenía en la cuenta les pareció sospechoso y la bloquearon. Eso demuestra que tienen sistemas de alerta y podrían haberse dado cuenta que se trataba de un robo”, detalla indignada.

Es importante recordar que la Ley de Defensa del Consumidor ampara a los usuarios. Si el banco no responde, el siguiente paso es hacer la denuncia en Defensa del Consumidor. Además, existen fiscalías especializadas en ciberdelitos, como la UFECI, donde se debe radicar la denuncia penal. Los bancos tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus sistemas

Lo cierto es que muchos bancos todavía no tienen medidas firmes para evitar este tipo de ingresos. Es más, algunos todavía permiten validar una transacción mediante SMS. Y ahí está el segundo problema: muchas veces, si no recordamos una contraseña tendremos que resetearla… vía mail o SMS, algo relativamente simple de ver para cualquier ladrón, incluso con el celular bloqueado, gracias a los avisos emergentes.

“Los bancos desempeñan un papel fundamental en la protección de los usuarios frente a las estafas y fraudes en Home Banking. Para fortalecer la seguridad y minimizar los riesgos, las entidades financieras deben adoptar un enfoque integral de ciberseguridad, combinando tecnología avanzada, procesos robustos y educación al cliente”, explica Gustavo Pontoriero, Cybersecurity Lead de Nubiral.

Para el especialista, “los bancos deberían obligar a los usuarios a validar identidad mediante un segundo factor, como códigos de un solo uso, biometría o tokens”, algo que en la actualidad muchos no hacen. En junio de 2025 un banco líder todavía permite validar una operación con un código enviado por SMS.

Robar el celular equivale a tener acceso a nuestro banco

“El aumento del uso de apps bancarias, billeteras virtuales y autenticación débil en algunos dispositivos fomentó el fenómeno del robo a bancos y billeteras digitales”, explica Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

El robo de un teléfono implica mucho más que la pérdida del aparato

Por un lado, la falta de un buen PIN, un patrón complejo o un desbloqueo biométrico hace que sea fácil acceder a la información almacenada en el teléfono.

Pero los delincuentes son más astutos: intentan robar el celular ya desbloqueado, en un arrebato en el colectivo o mientras lo usás de GPS en el auto. Con el celular “abierto”, tienen acceso a todo: aplicaciones de home banking (si las tenemos sin contraseña o biométrica), mensajería, WhatsApp, SMS y correos.

Android, por ejemplo, incorporó en los últimos años el Bloqueo por detección de robo que bloquea la pantalla del teléfono cuando detecta un gesto de arrebato del teléfono, para que el maleante no pueda acceder a su contenido; se activa en la configuración del teléfono.

“Usan el acceso al email o SMS para hacer recuperación de contraseñas, y muchas apps bancarias no exigen volver a autenticarse si ya están instaladas”, detalla Micucci. Y los bancos, muchas veces, tampoco piden un segundo factor para transacciones rápidas o de montos bajos.

Manual de supervivencia: cómo blindar tu celular

“La prevención es el primer paso para mitigar las estafas en Home Banking. Siempre hay que tomar una actitud de precaución y de sentido común, también para evitar las estafas sociales”, afirma Pontoriero.

“Elegir contraseñas seguras, activar la autenticación multifactor, y mantener el software actualizado en el dispositivo son recomendaciones básicas. Con un segundo factor, como el reconocimiento facial o la biometría, un estafador obtenga el nombre de usuario y la contraseña, no podrá acceder a la cuenta sin el segundo factor”, agrega.

Contraseñas y doble factor (2FA): Usá claves seguras (¡chau, 1234!) y activá la autenticación de dos pasos o multi-factor en todas las aplicaciones que lo admitan, especialmente en bancos, billeteras, email y WhatsApp. Con esto, aunque te roben la contraseña, no podrán entrar desde otro dispositivo sin tu huella, tu cara o un código.

(2FA): Usá claves seguras (¡chau, 1234!) y activá la autenticación de dos pasos o multi-factor en todas las aplicaciones que lo admitan, especialmente en bancos, billeteras, email y WhatsApp. Con esto, aunque te roben la contraseña, no podrán entrar desde otro dispositivo sin tu huella, tu cara o un código. Activá las funciones antirrobo : Buscá en la configuración de seguridad de Android. Detectan si alguien te arrebata el teléfono y corre, y bloquean el dispositivo automáticamente. También impiden que el ladrón lo apague o lo desconecte de internet fácilmente.

: Buscá en la configuración de seguridad de Android. Detectan si alguien te arrebata el teléfono y corre, y bloquean el dispositivo automáticamente. También impiden que el ladrón lo apague o lo desconecte de internet fácilmente. “Encontrar mi Dispositivo” : Tanto en Android como en iPhone, esta función es tu mejor amiga. Te permite localizar a distancia el teléfono, pero más importante que saber dónde lo tiene el ladrón, te permite borrar toda la información a distancia. Si te lo roban, no recuperás el aparato, pero salvás tu plata y tus datos.

: Tanto en Android como en iPhone, esta función es tu mejor amiga. Te permite localizar a distancia el teléfono, pero más importante que saber dónde lo tiene el ladrón, te permite borrar toda la información a distancia. Si te lo roban, no recuperás el aparato, pero salvás tu plata y tus datos. Chau notificaciones: el consejo que seguramente no conocías Desactivá las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Quizás sea lo más importante de toda esta nota. Si un ladrón tiene tu celular bloqueado, igual puede leer los códigos que te llegan por SMS, mail o WhatsApp en las notificaciones. Para desactivarlas, andá a Configuración > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo y elegí “No mostrar notificaciones”.

Ya me robaron, ¿y ahora qué?

Denuncia policial y borrado remoto: Hacé la denuncia y, si podés, usá “Encontrar mi dispositivo” (en Android o en el iPhone) para borrar el celular por completo.

Bloqueá todo: Llamá al banco, a Mercado Pago y a cualquier servicio financiero para bloquear tus cuentas y tarjetas. “Cerrá las sesiones abiertas y eliminá la vinculación de tu cuenta con todos los dispositivos”, recomienda Micucci.

Avisá a tu gente: “También avisar a familiares o amigos ayudará a prevenir que el delincuente intente contactarlos para pedirles plata en tu nombre”, agrega el experto.

El “Ángel de la Guarda” de Mercado Pago: Esta billetera virtual, una de las más usadas, tiene una función útil llamada “Personas de confianza”. Podés designar a alguien (de confianza, por supuesto) para que reporte el robo o la pérdida de tu celular por vos. Se activa desde tu Perfil, en la sección de Seguridad.