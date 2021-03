LoL: la Liga Master Flow ya tiene sus clasificados para las eliminatorias

La Liga Master Flow, el torneo más importante de League of Legends de la Argentina, ya tiene sus clasificados para las eliminatorias, luego de 22 jornadas de la fase regular. Como era de esperarse, Undead Gaming, el actual campeón, aplastó su zona, donde ganó 21 partidos y tan solo perdió uno, contra Stone Movistar, el equipo del Peque Schwartzman.

Las últimas instancias de la Liga Master Flow 2021 del League of Legends

Las fase eliminatoria será al mejor de cinco y cruzará al primer clasificado contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.

El primer partido será Undead Gaming contra el New indians de Fabricio Oberto, quien clasificó octavo, y se jugará el jueves 25 a las 18hs.

Luego, el viernes 26, vendrá el turno de los cuartos y quintos clasificados por la misma llave, donde River Plate se enfrentará al New Pampas de Guillermo Coria, lo que promete ser uno de los partidos más peleados de los cuartos de final.

El jueves 1ro de abril veremos a Savaga Esports (proveniente del mundo del Free Fire) enfrentar a Stone Movistar, el equipo del tenista de elite Schwartzman, mientras que el 2 de abril veremos el último partido por un lugar en las semis, donde San Lorenzo de Almagro, representado por Leviatán Esports, se cruzará contra Globant Emerald, el equipo de la empresa tecnológica argentina.

Boca Juniors, equipo que debutó en esta liga con su flamante equipo de League of Legends, no logró su objetivo y quedó relegado al noveno puesto, empatado en puntos con New Indians, el último clasificado.

Por debajo de los xeneizes quedaron Maycam Evolve, el equipo del store de productos gamer; Ebro, el equipo de Juan Sebastián Verón; y Naguará, que quedó en el 12° y último puesto de la tabla, con 21 derrotas y una sola victoria.

Todos los cruces serán al mejor de cinco partidas, por lo que la posibilidad de los “batacazos” puede ser más escasa, pero se premiará a los equipos que mejor se armaron durante la fase regular y buscan un lugar en la clasificatoria para la LLA. La Liga Latinoamérica, que reúne a los mejores equipos de toda la región y otorga una plaza en la Copa del Mundo.

¿Que pasa en la LLA?

Luego de un año complicado en 2020, el equipo argentino Furious Gaming da que hablar en la “copa Libertadores” del League of Legends. El equipo, conocido cariñosamente como “La Calavera”, luego de haber caído en la relegación se rearmó con todo, para alcanzar la punta del campeonato apertura, con sede en Ciudad de México. Con 11 victorias y tres derrotas se postula como fuerte candidato a llevarse la Copa.

En la liga, además, se encuentra el multicampeón equipo argentino Isurus Gaming, que no pasa su mejor momento y lucha por salir de los puestos del fondo de la tabla. Además, varias figuras argentinas se destacan en otras escuadras que se reparten con banderas de toda América Latina.