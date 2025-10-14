Los diez apellidos más populares y frecuentes del mundo
Los nombres asiáticos se imponen a nivel mundial por la gran población de sus países; cuál es el más común de Argentina
- 3 minutos de lectura'
Los apellidos más comunes a nivel mundial reflejan las migraciones, colonizaciones y la evolución histórica de cada nación. Algunos de ellos se repiten con gran frecuencia en distintas partes de los continentes y se vuelven parte fundamental de la conformación de cada país. Como era de esperarse, el apellido más común en el mundo está relacionado con los países más populosos y los que más historia tienen.
De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Gemini, el apellido Li o Lee es el más común del planeta. Le siguen Wang y Zhang, impulsados por la gran densidad poblacional de Asia. Por su parte, los apellidos García y González son los más frecuentes en el mundo latino.
Teniendo en cuenta los países, el ranking a nivel mundial de los apellidos más comunes es:
- Li o Lee: China, Corea, Vietnam
- Wang: China
- Zhang: China
- Nguyen: Vietnam
- García: España
- González: España
- Hernández: España
- Smith: Reino Unido, Estados Unidos
- Smirnov: Rusia
- Rodríguez: España
A causa de la herencia dejada por la colonización española y británica, gran parte de los apellidos más frecuentes en el continente americano provienen del idioma español y del inglés. Es habitual que dentro de un mismo grupo varias personas compartan el mismo apellido, e incluso que coincidan en ambos apellidos sin que necesariamente exista un vínculo familiar entre ellas.
La lista en América queda del siguiente modo:
- Rodríguez: Cuba, Colombia, Uruguay
- González: Argentina, Chile, Venezuela
- Hernández: México, El Salvador, Honduras
- García: América Latina y Estados Unidos
- Smith: Estados Unidos, Canadá
- Martínez: América Latina
- López: América Latina
- Johnson: Estados Unidos, Canadá
- Williams: Estados Unidos
- Da Silva: Brasil
Si analizamos la frecuencia de los apellidos en Argentina, nos podemos encontrar con distintas variables de la descendencia española y, para sorpresa de muchos, no hay de origen italiano en los primeros de la lista, a pesar de la fuerte inmigración que tuvo el país de esa nación.
Los diez apellidos más frecuentes en Argentina son:
- González
- Rodríguez
- Gómez
- Fernández
- López
- Martínez
- Díaz
- Pérez
- Sánchez
- Romero
Estos diez apellidos de ascendencia española en conjunto representan aproximadamente el 10.4% de la población nacional. Un dato interesante es que si bien García es un apellido muy común a nivel mundial y en España, no figura en el Top 10 de Argentina.
