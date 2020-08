Los nuevos puestos de trabajo que se potencian en la pandemia

Expertos en big data, reclutadores tecno y diseñadores de bots, los más requeridos Crédito: Shutterstock

El farmacéutico Leonardo Fullone, de 51 años, ocupa desde marzo el cargo de pharmaceutical innovation manager en la compañía global de tecnología Verifarma, enfocada en la transformación digital de los laboratorios. "Mi objetivo es, principalmente, liderar el diseño de nuevas funciones, módulos y aplicaciones de una de nuestras soluciones digitales, así como colaborar en la creación de herramientas para la industria farmacéutica", explica a la nacion. Por su perfil técnico y científico, también es el interlocutor entre los farmacéuticos y los ejecutivos de la industria con el equipo técnico de Verifarma.

Uno de los ejes de su trabajo gira alrededor de los datos, para que las empresas puedan extraer valor de ellos. "Los laboratorios cuentan con grandes volúmenes de datos (big data, en la jerga), pero no los están aprovechando, de ahí el desafío de ayudarlos a que sean capaces de recopilarlos, almacenarlos, analizarlos y visualizarlos con facilidad y rapidez para poder tomar mejores decisiones de negocio".

Fullone agrega que con la cuarentena su trabajo es muy intenso: "La pandemia puso en evidencia situaciones de vulnerabilidad y de ineficiencia, y eso aceleró la necesidad de actualizarse, evolucionar a un entorno más seguro y sustentable, lo que no implica la eliminación de puestos de trabajo, sino una forma de trabajar más eficiente", agrega.

Nuevas búsquedas

La alta demanda de los profesionales de IT (information technology) y la necesidad de contratar perfiles idóneos llevaron a que en Silicon Valley, Estados Unidos, se haya creado el puesto de technical recruiter, también conocido como selector IT, que ya llegó a nuestro país. "Esta posición pasó de tener un rol generalista a volverse más específico, porque se trata de un profesional que entiende del mercado de tecnología, abarcando desde cuáles son los perfiles que se necesitan y qué significan las distintas tecnologías, herramientas e infraestructuras disponibles. Al trabajar en un mercado donde hay pleno empleo deben hacer redes de contacto para llegar mejor a los colaboradores", describe a la nacion Julia Cacciapuoti, de 34 años, head of recruiting Santander Tecnología Argentina desde mayo de 2019, y que, en esa posición, cumple el rol de technical recruiter. Su objetivo es diseñar una estrategia que asegure una llegada asertiva al talento tecnológico de la empresa y que esos colaboradores tengan una buena experiencia en la compañía.

Licenciada en Relaciones de Trabajo y con experiencia en firmas tecnológicas, dice que si bien el technical recruiter no necesita tener conocimientos de programación ni técnicos, sino un saber sólido vinculado con qué hacen los desarrolladores, los científicos de datos y los especialistas en infraestructura. Además, se vuelve clave que entiendan que los perfiles tecnológicos son escasos y por ende deben saber cómo abordarlos para explicar el puesto de trabajo para el cual se los está entrevistando.

Cacciapuoti aclara que lograr esta especialización no es sencillo, y depende en gran parte del interés por la tecnología. Ahora, trabajando totalmente desde su casa, también se enfoca en lograr que los colaboradores, asimismo operando de forma remota remota, sientan que están cerca de sus colegas. Incluso utiliza una plataforma llamada HackerRank para las evaluaciones técnicas, y soluciones de videollamada para las entrevistas con los candidatos. "Hace muchos años que estamos hablando de transformación digital, pero hace poco que se entiende que este proceso pasa por el hecho de que la tecnología es el motor de las industrias, y en el corazón de ese motor está la gente; por eso es estratégico saber encontrar a esa gente. Hoy el talento está globalizado y Covid-19 nos enseña que todos podemos trabajar en equipo, pero de forma remota".

Movistar creó hace 18 meses el puesto Desarrollo Bot/IA; un bot, chatbot o asistente virtual de voz automatiza conversaciones habituales. En general, este tipo de tecnologías se vienen utilizando para servicios de atención al cliente, pero poco a poco empiezan a penetrar también en la venta de productos e incluso para atender cuestiones de recursos humanos.

Como no existe la carrera de grado de desarrollador Bot/IA (IA es por inteligencia artificial), se contrata a egresados o con cierto nivel de estudios formales en ciencias de la informática o equivalentes. "No obstante, son personas que complementan mucho su conocimiento con capacitaciones online y se especializan en tecnología muy específica para esto, como NodeJS y Bot Framework, entre otros", explican desde Movistar.

Según Lorenzo, de 26 años, que trabaja en esa posición en la telefónica, se trata de una tendencia que cualquier desarrollador puede aprovechar, ya que las necesidades mencionadas son comunes a muchas empresas de servicios, que hoy ven aceleradas la maduración de los canales digitales para comunicarse con los consumidores. Para aquellos con experiencia, asegura, las barreras por superar no son tan altas.

"Incluso es posible desempeñarse bien desde casa. En Movistar hacemos hincapié en mantener los ritos típicos de la metodología agile, como reuniones diarias, que son virtuales, y la creación de Productos Mínimo Viables, entre otros", comenta Lorenzo.

Los entrevistados coinciden en que los puestos que ocupan tienen un futuro prometedor. Por este motivo, recomiendan a sus colegas observar estos nichos en los cuales las habilidades digitales son clave. "El secreto es actualizarse, salir de los modelos mentales que quizás fueron funcionales en otro momento, pero que hoy se vuelven factores limitantes para el crecimiento", observa Fullone.

Por supuesto, muchas de las ocupaciones de hoy continuarán siendo parte del futuro, pero experimentarán cambios, como todo. De la misma manera, muchos puestos de trabajo se transformarán en algo enteramente nuevo o desaparecerán por completo. De ahí la importancia de intentar visualizar cuáles son los cambios que se vienen y evitar la resistencia al cambio para aprovechar la ola y, así, poder crecer profesionalmente.