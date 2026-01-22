“Los teléfonos plegables se volverán una tendencia generalizada en América latina”, dice HS Jo, CEO y Presidente de Samsung Latinoamérica

La tecnología se volvió parte de nuestras vidas, seamos conscientes de ello o no. La vida atraviesa nuestro celular: contactos, amigos, trabajo, y luego nuestros momentos de ocio y diversión se viven también frente a una pantalla, que puede estar también en el living de nuestra casa. Con la llegada de la IA y las casas inteligentes, Samsung apunta a generar un ecosistema activo de todos nuestros productos, con la vanguardia en diseño y usabilidad como foco, que va desde nuestro lavarropas, heladera y TV, hasta lo que más usamos en el día a día, los smartphones hiperconectados que no paran de evolucionar.

Pudimos charlar con HS Jo, Presidente y CEO de Samsung Latinoamérica, quien habló del futuro de la región (y la Argentina) con respecto a las tecnologías que se vienen, la adopción de nuevos formatos de teléfonos y cómo el uso de la tecnología cambió en las nuevas generaciones.

Un punto crucial para Samsung en nuestro país es su fuerte presencia en el mercado de los teléfonos celulares como los Galaxy A (de gama media y entrada), los gama alta como el último Galaxy S25 Ultra, y ahora, la creciente presencia de los plegables Fold (a la que se le suma el Samsung Galaxy Z TriFold, un teléfono que se pliega en tres partes para transformarse en tablet).

De tener una pantalla tradicional en el bolsillo a acostumbrarse a usar un formato variable es algo a lo que no todo el mundo se anima, y por este motivo le preguntamos a HS Jo cómo ve la adopción de este cambio en nuestra región: “Creo que Latinoamérica está lista para adoptar el formato plegable. Latinoamérica está más dispuesta a adaptar nuevas tecnologías y factores de forma, incluidos los plegables. La tasa de adopción y crecimiento de SmartThings (el sistema de integración de tecnología inteligente en el hogar) en Latinoamérica es la más alta a nivel global. Aunque el modelo Trifold no se lanzó aún en la región, creo que en dos o tres años los plegables se volverán una tendencia generalizada (mainstream), incluso en Latinoamérica.

El futuro de la tecnología

También, Jo habló del futuro de la tecnología en general, y no solo de smartphones. Ante la pregunta de cómo ve el futuro de acá a 3 o 5 años, no lo dudó: “El futuro está en la IA física y los robots”. Esta IA física, que interactúa con cuerpos robóticos para moverse e interactuar en el mundo real, será lo que se viene velozmente al mundo, como pudimos ver como tendencia en la última feria CES de Las Vegas, donde miles de empresas presentaron sus prototipos. Sobre este avance HS se explayó: “Creo que la IA física podría ser el futuro de los productos de Samsung en unos 3, 4 o 5 años. Tal vez podamos combinar nuestros productos con líderes industriales, como empresas de fabricación de automóviles. La IA física es una gran tendencia industrial para lo que se viene”

HS Jo, CEO y Presidente de Samsung Latinoamérica CHRISTIAN FRUTOSO

También comentó sobre los proyectos a corto plazo de la empresa, y habló sobre uno de los más ambiciosos de Samsung: el desarrollo de la tecnología de las nuevas TV Micro LED, que reducen el tamaño de los LEDs significativamente. “También planeamos anunciar en las próximas semanas nuestro nuevo teléfono flagship, y para la segunda mitad del año se vendrán nuevos plegables”

Si bien no lo mencionó, varios rumores apuntan a un nuevo Galaxy S26 con funciones de cámara mejorada y la adopción de tecnología Qi2 para accesorios de carga, como así también la inclusión de un nuevo procesador y funciones de IA que se confirmarán (o no), en el evento de lanzamiento, que los rumores ubican a fines de febrero.

Cómo consumen TV los latinoamericanos

Así como mencionó las nuevas premium Micro LED en el segmento de las televisiones que reducen un 99% el tamaño de los LEDS tradicionales para brindar colores más reales, el CEO de Samsung no dudó en aportar algunos datos sobre cómo se consumen estas tecnologías en la región: “Es un mercado emergente todavía, por lo que la porción de televisores premium es más baja comparada con el mercado de EE.UU., en América latina es del 40%, mientras que en el norte es de 70%”.

Samsung tiene varias líneas de TV con diversas funciones, y aunque todas ellas sean de última generación, varían con más o menos inteligencia artificial y calidad de imagen: “Esa es una gran diferencia en el tipo de producto, pero la tendencia general es muy similar. Por ejemplo, la tasa de compra en línea está aumentando rápidamente tanto en nuestra región como en mercados avanzados. Además, a la gente de Latinoamérica le gusta adoptar nueva tecnología y le gusta el sonido. Usualmente, le gusta tener barras de sonido y torres para usarlas en un ambiente más amigable”.

La costumbre de usar el Mundial para mejorar (y agrandar) la TV

Y la TV es algo vital para la época del Mundial que se viene, ese momento cada cuatro años donde los argentinos en particular buscan mejorar la tele para ver los partidos. Con el Mundial en la mira, Samsung confirma que ya están trabajando desde noviembre en que sus TVs brinden una “verdadera experiencia de estadio” dentro de los hogares con mejoras de IA en la imagen de fútbol, así también en el audio. “Queremos brindar una experiencia inmersiva y conectada”, contó Jo, a lo que agregó: “Cada Mundial marca un cambio en los tamaños promedio de TV: en 2014 era 50 pulgadas, en 2018 subió a 55, en 2022 a 65, y ahora esperamos que los consumidores se muevan a 75 pulgadas y más. Estamos preparando campañas de marketing agresivas y aprovechando la ventaja única de Samsung de campañas multipantalla (TV y móvil)”.

Las nuevas y pasadas generaciones y su relación con la IA

Algo notorio en el uso de la tecnología es cómo cambia de generación en generación. Muchos de los Gen Z prefieren ver contenidos en pantallas pequeñas y privadas, mientras que los Millenials prefieren pantallas cada vez más grandes. Sobre esto, Jo comenta que si bien es un desafío anticipar los consumos de los próximos 10 años, la marca supo entender y conquistar ese mercado de jóvenes desde el 2025: “Desde finales de 2024, específicamente en la generación Z (18 a 30 años) en Latinoamérica, la marca Samsung está por encima de nuestro mayor competidor. Esto es gracias a las expansiones de Galaxy AI y la democratización en la serie A (smartphones de entrada), lo cual causó un impacto muy positivo en nuestra imagen de marca ante la Gen Z”.

Y hablando de inteligencia artificial, que fue el foco de la presentación de Samsung para este 2025 donde prometió que la IA estará en todo y será más amigable, le planteamos una problemática presente, que es el otro costado generacional. Los adultos que quizás no avanzaron con la tecnología y aún le temen o no comprenden el uso de la inteligencia artificial en el día a día. A esto HS Jo, junto con su equipo, respondieron y explicaron que la idea de Samsung es que la IA esté presente sin que tengamos que actuar activamente sobre ella: “Aunque no interactúen proactivamente ejecutando comandos, tenemos soluciones de IA que ya están ayudando a estas personas. Por ejemplo, SmartThings Energy ayuda a ahorrar energía sin que lo notes. En los lavarropas, es muy simple: solo ponen la ropa y presionan un botón; el lavado con IA (AI Wash) selecciona el mejor ciclo, lava y seca”.

“La IA tiene que ser lo más simple posible -define HS Jo-. En la TV, si estás viendo una película, entiende el contenido y reorganiza la imagen y el sonido para mejorarlo; si ves noticias, enfatiza la voz, sin que tengas que usar el control remoto. La IA debe ser tan fácil como las tareas que ya hacemos, integrada en la rutina para hacer la vida más simple sin que necesitemos pensar en ello”.