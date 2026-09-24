Mark Zuckerberg lanza un mensaje sobre el futuro de la IA y quién debería tener el control

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, defendió este miércoles en Meta Connect 2026, celebrado en Menlo Park, California, que el desarrollo de la inteligencia artificial debe orientarse a “empoderar a las personas”, en lugar de concentrar su control en pocas entidades.

El empresario expuso esta postura en medio del debate internacional sobre cómo regular una tecnología cuyo rápido avance ha llevado a otros líderes del sector a reclamar mayor cooperación y medidas frente a sus posibles riesgos.

Durante el discurso principal del evento, Zuckerberg reconoció que su planteamiento sobre distribuir ampliamente las capacidades de la inteligencia artificial se ha vuelto, en sus palabras, “sorprendentemente controvertido”. Su intervención puso el foco en una visión de la tecnología basada en proporcionar herramientas de IA directamente a los usuarios.

Mark Zuckerberg presenta la tercera generación de sus anteojos conectados, los Ray-ban Meta; también mostró un modelo que no tiene la cámara frontal en la montura Jeff Chiu - AP

Apuesta por una “superinteligencia personal”

El ejecutivo utilizó en distintos momentos el término “superinteligencia”. Lo hizo al referirse a la creación y no a la automatización, como el “más alto propósito” de la tecnología, y al hablar del futuro de Muse, el agente personal de inteligencia artificial presentado por Meta dos semanas atrás.

Según Zuckerberg, Muse representa un primer paso hacia una “superinteligencia personal” que podría estar disponible para miles de millones de personas. El planteamiento coincide con la posición que el ejecutivo ha expresado sobre los riesgos de que el control de sistemas avanzados de IA quede concentrado en una sola entidad o gobierno.

Zuckerberg también afirmó que construir es “un acto de amor”, expresión con la que vinculó el desarrollo tecnológico de Meta con la forma en que la compañía concibe la creación de nuevos productos.

Según Zuckerberg, Muse representa un primer paso hacia una “superinteligencia personal” Godofredo A. Vásquez - AP

El debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial

La intervención se produjo en un contexto de posiciones diferentes sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había rechazado ante Naciones Unidas cualquier “esquema globalista” destinado a regular su desarrollo y anunció que su gobierno utilizará oficialmente el término “superinteligencia” en su documentación.

Otros responsables de empresas del sector han puesto el énfasis en los riesgos y la cooperación internacional. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, defendió ante el Consejo de Seguridad de la ONU una mayor colaboración entre países en materia de inteligencia artificial, mientras que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha advertido sobre riesgos existenciales relacionados con el rápido avance de esta tecnología.