Mascotas tecno: opciones para alimentarlas y cuidarlas de manera remota

Para muchos las mascotas son miembros de la familia y nada es demasiado para que estén felices y a gusto. Pero la ropa a medida o la comida que prefieran es poco comparado con la modernidad tecnológica de tener comida o bebida a discreción, poder hablarles de forma remota o saber que están tranquilos cuando no estamos en casa. Y por supuesto, nada como tener herramientas para encontrarlos en caso de pérdida.

Como te ven, te tratan

Para ganar en tranquilidad y saber en qué estado está la mascota -o el hogar- cuando nos ausentamos (porque estamos en el trabajo, estudiando o con amigos, por una salida del día o del fin de semana, etcétera) hay muchas variedades de cámaras de seguridad para interiores que cumplen múltiples funciones a la vez.

Además del video en vivo, podemos tener avisos por movimiento, sonido también en tiempo real y comunicación de dos vías, para escuchar posibles ruidos (incluyendo ladridos y maullidos) y también para hablarle a la mascota y que no nos extrañe tanto.

Los llaveros Bluetooth de Samsung o Apple se pueden enganchar al collar de la mascota para saber por dónde anda o anduvo, y ofrecer información de contacto si se pierde

Andy Chirinos es periodista y eligió a la tecnología para el cuidado uno de los miembros de su familia, su perro Archie. “Me mudé, y ahora no solo estoy más lejos de mi casa, sino que estoy más horas en el canal, entonces puedo llegar a estar 7 horas fuera de casa. Por eso decidí comprar estas cámaras de detección inteligente que me permiten ver lo que hace el perro, y también ver si está contento o no. A veces le prendo de manera remota YouTube con programas de perros, para que esté relajado y lo puedo ver de manera remota”, explicó.

Chirinos eligió una cámara de la marca Ezviz, la C6N, que tiene visión de 360 grados, seguimiento inteligente, visión nocturna y una autonomía de 50 días gracias a una batería interna. Otro detalle de estas cámaras: se conectan por WiFi fácilmente al celular, por lo que no requieren la instalación de especialistas. Hay mil alternativas de otras marcas de cámaras hogareñas (populares también para monitorear el hogar si está vacío, o seguir los movimientos de una persona mayor), como Hikvision, Ring o SmartHome, que Personal (la compañía de internet) presentó a fin del año pasado.

Las cámaras de vigilancia hogareña hoy vienen adaptadas para detectar el movimiento de las mascotas; la idea es poder ver qué están haciendo en casa cuando estamos ausentes

Para él es una tranquilidad poder ver que Archie esté bien, especialmente en esta primera etapa en la que está conociendo su nuevo hogar. “También tengo amigos que van a casa y lo sacan a pasear, pero me deja mucho más tranquilo poder ver qué está haciendo y si está tranquilo”, agregó el conductor de DirecTV.

“Tengo dos perras, una de 6 meses y una de 13 años. La bebé es muy inquieta, por lo que me sirve para controlar que no rompa todo. Le hablo desde donde está y deja de hacer lío. Ahora ya se está portando mejor, pero es una tranquilidad poder monitorearla”, aporta Macu Medina, fundadora del refugio de animales Zaguates.

Hablando de tranquilidad, otro accesorio tecnológico cada vez más popular con las mascotas son los sensores de ubicación. Los más conocidos son los de Samsung y Apple. El de la marca coreana, el SmartTag 2, es resistente al agua y al polvo, tiene una batería que dura hasta 500 días o 700 con un modo de ahorro de energía.

Estos tags, además, incluyen la opción de cargar información: si alguien encuentra a nuestra mascota, puede escanear el dispositivo y obtener nuestro número de contacto. El sistema además permite configurar una zona, para que si el animal se aleja demasiado de un lugar envíe un aviso. Funcionan con tecnología Bluetooth y tanto el Air Tag de Apple como el SmartTag de Samsung utilizan otros dispositivos de sus marcas para compartir la ubicación del localizador, ya que no cuentan con GPS integrado.

Alimentación a distancia

Hay diversas opciones para darle de comer y de beber a los miembros de la familia de cuatro patas cuando no estamos en casa. Nexxt Solutions tiene un dispensador de comida inteligente para mascotas que permite programar los horarios de la comida. Incorpora una cámara digital para ver qué está pasando en ese ambiente y está equipada con un sensor de movimiento.

Los dispenser de comida pueden conectarse a internet para ser controlados a distancia; hay modelos que incluyen micrófonos o parlantes para hablarles a las mascotas

También permite grabar mensajes para “acompañar” al animal y es posible ajustar, de manera remota, el tamaño de la porción que comerá nuestra mascota. Se conecta a Wi-Fi para poder hacerlo desde cualquier parte y no solo con la programación por horarios.

Smart-Tek también ofrece opciones similares, con sistemas de dispensadores automáticos de comida, uno con cámara y otro sin. Y también un racionador de alimentos que permite cargar hasta seis raciones. ¿La clave? En este último sistema no se puede ver la comida almacenada, algo que para algunos animales algo ansiosos puede ser clave.

“Yo uso para mis gatos un bebedero automático, que la verdad me funciona muy bien. Está bueno para que nunca pasen sed si me voy varias horas y también para incentivarlos a tomar agua”, cuenta Daniel Berdichevsky sobre un dispositivo que le dio resultado. ¿Todos funcionan bien? Depende de la mascota. “También tuve uno de esos sistemas de alimentación, que tienen la comida arriba… y no me funcionó. Mi gato Kylian es medio glotón, y si ve la comida le pega al aparato hasta que lo tira y se come todo”, comenta entre risas.

