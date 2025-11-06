La reconocida empresaria y actriz, protagonista del icónico reality Keeping Up with the Kardashians, se enfrentó al detector de mentiras de Vanity Fair, un segmento que la revista suele hacer con famosos, y las respuestas de la celebridad sorprendieron al público.

El “detector de mentiras” conecta a una máquina de polígrafo al entrevistado, mientras otra persona le realiza preguntas vinculadas a su vida sentimental, su carrera profesional o anécdotas personales. En esta oportunidad, la charla fue entre Kim Kardashian y la cantante y bailarina Teyana Taylor.

Qué uso le da Kim Kardashian a ChatGPT

Entre las preguntas que Taylor le dirigió a Kim hubo varias relacionadas con la inteligencia artificial. En primer lugar, le preguntó si usaba ChatGPT para obtener “consejos de vida” y “consejos sobre citas”, a lo que Kardashian respondió negativamente. También le consultó si lo consideraba un amigo, a lo que también respondió que no.

Aunque Taylor no continuó indagando, Kim reveló que lo usa para “asesoría legal. Así que, cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le tomo una foto y la subo ahí”.

Taylor le preguntó si entonces consideraba que estaba engañando, a lo que Kim respondió: “Siempre se equivocan. Me ha hecho desaprobar exámenes”. La empresaria continuó detallando su relación con la inteligencia artificial y agregó: “Y entonces me enojo y le grito: ‘¡Me hiciste desaprobar! ¿Por qué hiciste esto?’”.

Amiga y enemiga de la IA

Terminó definiendo su relación con la IA como “amiga-enemiga”, ya que, luego de esto, le suele preguntar a ChatGPT cómo le hace sentir que ella recurra a la IA, pero que luego desapruebe. “Y entonces me responde: ‘Esto te está enseñando a confiar en tus propios instintos. Siempre supiste la respuesta’. Así que, técnicamente, ChatGPT y yo somos amigas, pero amigas tóxicas”, agregó la empresaria.

“Deberían hacerlo mejor, porque yo recurro a ellas para que realmente me ayuden, y terminan dándome una lección de vida y convirtiéndose en mi terapeuta, explicándome por qué tengo que creer en mí misma después de haberme dado la respuesta equivocada”, concluyó Kim.

¿En qué está trabajando actualmente Kim Kardashian?

La actriz dio a conocer que comenzaría sus estudios de abogacía en 2019, y finalmente en mayo de este año terminó la carrera. En esas fechas compartió ese logro en sus redes sociales: “Hace seis años emprendí un camino poco convencional para cumplir mi sueño de convertirme en abogada. No fue fácil y me llevó más tiempo de lo planeado, pero nunca me rendí. Cada curso trajo momentos de duda, lágrimas y triunfos, especialmente cuando logré superar materias que al principio me daban miedo”.

Detalla que eligió “un programa riguroso”, registrado en el Colegio de Abogados del Estado de California. Se basó en 75 créditos universitarios para completar un plan de estudios de cuatro años que terminó extendiéndose a seis.

El elenco y los productores ejecutivos asistieron al estreno de “All’s Fair” de Hulu en Los Ángeles el jueves 16 de octubre Ser Baffo - Disney+

La actriz recientemente dio a conocer cuáles serán sus próximos pasos laborales: “Tengo varios proyectos en puerta: filmo mi primera película en enero y esperamos una segunda temporada de All’s Fair”, comentó Kim en el programa de Graham Norton del 24 de octubre.

Además, detalló que en las próximas semanas espera recibir los resultados de un examen de abogacía, que le permitiría empezar a ejercer la profesión. “Estaré cualificada en dos semanas”, precisó. “Espero ejercer la abogacía. Quizás en 10 años, creo que dejaré de ser Kim K. y me convertiré en abogada litigante. Eso es lo que realmente quiero”.