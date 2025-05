En medio de la polémica de Trump con Harvard: Kim Kardashian se recibió de abogada y así lo celebró

Kim Kardashian terminó oficialmente sus estudios en Derecho luego de completar un programa legal reconocido por el Colegio de Abogados del Estado de California. Su graduación ocurre en un momento en que la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, y otras instituciones, se encuentra en el centro de una disputa política con el gobierno de Donald Trump por la matriculación de estudiantes extranjeros.

¿De qué se recibió Kim Kardashian en Harvard?

A través de sus redes sociales, la personalidad de realities compartió la noticia de que finalmente terminó sus estudios en leyes. “Hace seis años, me embarqué en un camino poco convencional para perseguir mi sueño de ser abogada. No fue fácil, y tomó más tiempo de lo planeado, pero nunca me rendí”, escribió en Instagram.

Kim Kardashian se recibió de abogada en el Colegio de Abogados del Estado de California Foto Instagram @kimkardashian

Explicó que el trayecto implicó obstáculos y exigencia académica, pero que finalmente pudo cumplir el objetivo. Optó por un programa legal no tradicional basado en 75 créditos universitarios, diseñado para completarse en cuatro años, aunque extendido a seis en su caso. “El viaje fue real y también el logro”, agregó.

Durante la ceremonia privada organizada para celebrar el logro, estuvo acompañada por sus hijos, su madre Kris Jenner y su hermana Khloé Kardashian. También participaron personas a las que ayudó legalmente, como Chris Young, Michelle West y Dawn Jackson, quienes dieron discursos en el evento.

“¡Estamos tan orgullosos de ti!“, escribió su hermana Khloé en la publicación de Instagram. Muchas otras celebridades se sumaron a las felicitaciones hacia la empresaria en las redes sociales.

El interés de Kim Kardashian por el derecho se intensificó en 2018, después de ver un video que relataba un caso judicial que la conmovió. Desde entonces, se ha involucrado en temas de reforma carcelaria y ha abogado por personas que se consideraron condenadas injustamente. Este cambio de rumbo también busca seguir el legado de su padre, Robert Kardashian, abogado conocido por su participación en el juicio de O. J. Simpson.

“Esta experiencia me ha moldeado profundamente”, dijo la empresaria. Kardashian, de 44 años, aún debe aprobar el examen de la Barra de Abogados de California para ejercer como abogada. No obstante, ya está habilitada para presentarse al examen final tras haber superado la prueba multijurisdiccional de responsabilidad profesional.

Tras recibirse, fue sorprendida con una ceremonia de graduación privada en la que estuvieron presente sus familiares y amigos Foto Instagram @kimkardashian

La vez que Kim Kardashian dio una conferencia en la Universidad de Harvard

Aunque su título legal no está vinculado directamente con la Universidad de Harvard, Kardashian ha tenido participación activa en esa casa de estudios. En 2023, fue invitada como conferencista a la Escuela de Negocios de Harvard (HBS, por sus siglas en inglés) para hablar sobre Skims, su marca de ropa interior.

Durante su visita, compartió detalles sobre las estrategias de su empresa, los desafíos enfrentados y la evolución del proyecto. La marca Skims, cofundada con Jens y Emma Grede, se ha posicionado como un caso de estudio de inclusión en la industria de la moda, con una valoración que superó los US$4000 millones en 2023.

“Estoy tan orgullosa de Skims y la idea de que sea parte de un curso estudiado en Harvard es una locura”, expresó en ese momento a través de las redes sociales.

En 2023, Kim Kardashian dio una conferencia en la Escuela de Negocios de Harvard Foto Instagram @kimkardashian

Polémica entre el gobierno de Trump y Harvard por estudiantes extranjeros

La graduación de Kardashian coincidió con una medida del gobierno de Donald Trump que ha generado tensión entre la Casa Blanca y las universidades de mayor prestigio. El Departamento de Seguridad Nacional revocó la autorización de Harvard para inscribir nuevos estudiantes internacionales.

Según el comunicado oficial, esta decisión se basa en la negativa de Harvard a entregar información solicitada sobre ciertos titulares de visas estudiantiles. La administración Trump argumenta que la institución ha promovido un ambiente inseguro al permitir la permanencia de “agitadores antiestadounidenses y proterroristas”. También se la acusa de presuntos vínculos con entidades del gobierno chino, aunque sin pruebas concretas.

Como consecuencia, la institución presentó una demanda ante un tribunal federal en Boston. En el texto legal, se calificó la decisión del gobierno como una “represalia inconstitucional” y se advirtió que la medida afectará a más de 7000 estudiantes internacionales.

La casa de estudios sostiene que el gobierno ha actuado sin fundamentos legales y busca restringir la autonomía académica. La decisión podría tener un impacto significativo no solo en Harvard, sino en otras universidades que también han sido señaladas por la administración Trump, como Columbia.

La universidad de Nueva York fue acusada de no proteger a sus estudiantes judíos ante incidentes ocurridos en 2023. Estos hechos forman parte de una ofensiva federal contra el antisemitismo, pero también han despertado críticas por la posible utilización política de los conflictos universitarios.