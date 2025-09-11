Mercado Pago presentó una “Central de Seguridad” y mecanismos anti estafa

Mercado Pago anunció hoy que sumó a su plataforma una Central de Seguridad y nuevas herramientas de protección para que sus usuarios protejan su cuenta. Podrán reportar actividades inusuales, intentos de estafas y recibirán alertas por transferencias sospechosas.

Según explica la compañía en un comunicado, “a través de la Central de Seguridad los usuarios pueden configurar los métodos de verificación para robustecer la protección de su cuenta, designar personas de confianza para que reporten por uno el robo de dispositivos, administrar alertas de seguridad, entre otras funciones.”

Para acceder a estas herramientas, los usuarios deben ingresar a su perfil de la cuenta e ingresar en el apartado Seguridad.

Con esta nueva función los usuarios pueden:

Denunciar una estafa : reportar transferencias, cuentas o perfiles sospechosos a Mercado Pago; también validar si un número telefónico proviene de un contacto oficial de Mercado Pago.

: reportar transferencias, cuentas o perfiles sospechosos a Mercado Pago; también validar si un número telefónico proviene de un contacto oficial de Mercado Pago. Reportar movimientos de dinero y actividades desconocidas : una opción para cerrar inmediatamente todas las sesiones y activar una revisión de la actividad reciente, para los casos en que el usuario sospecha que están utilizando su cuenta sin su autorización.

: una opción para cerrar inmediatamente todas las sesiones y activar una revisión de la actividad reciente, para los casos en que el usuario sospecha que están utilizando su cuenta sin su autorización. Denunciar el robo de dispositivos: permite bloquear automáticamente todos los accesos a la cuenta en caso de pérdida o robo.

“Este enfoque nos permitió reducir un 25% las denuncias recibidas”, según Agustín Onagoity, VP & Country Manager Argentina de Mercado Pago.

De acuerdo a un relevamiento interno de Mercado Pago, el 80% de las denuncias por estafas que realizan los usuarios son por transferencias a cuentas de otros bancos y proveedores de servicios de pago. Para evitar problemas, Mercado Pago incorpora un nuevo sistema de alertas al enviar dinero a un destinatario nuevo para que verifiquen la operación; se les recordará que si están en una llamada podría tratarse de un intento de estafa. También serán notificados cuando la transferencia es hacia una cuenta sospechosa con una denuncia de fraude comprobada.