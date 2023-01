MSI presentó un lápiz capaz de escribir tanto en papel como en una pantalla táctil

escuchar

MSI presentó por estos días un accesorio que, si funciona como promete, tiene el potencial de modificar bastante cómo se usa un accesorio de nicho en el mundo de las computadoras. Se trata del MSI Pen 2, un lápiz que, como puede suponerse, es para escribir en una pantalla táctil. Cumple con todos los mandamientos de un lápiz moderno: unido a la pantalla adecuada, transmite 4096 niveles de presión, deja un trazo diferente según se inclina el lápiz, se engancha magnéticamente a la computadora, tiene un botón en la punta para usarlo como control remoto vía Bluetooth (o calmar ansiedades mientras pensamos) y hasta tiene un motor interno, compatible con Microsoft MPP 2.6, una tecnología de la compañía para PC que permite usar ese motorcito para simular, en el lápiz metálico, la sensación de escribir en papel. Con cinco minutos de carga la batería interna permite 10 horas de dibujo en pantalla (sobre un máximo de algo más de 30 horas).

Fenomenal, pero hasta ahora, nada que no tengan, a su modo, el Apple Pencil, el Samsung S Pen o tantos otros, incluyendo los modelos más pasivos, que usan una tecnología de Wacom para dibujar en pantalla sin requerir una batería (el Kindle Scribe de Amazon, por ejemplo).

Pero la diferencia de este lápiz con la enorme cantidad de accesorios similares es que puede escribir también sobre papel. Y usando la misma punta. Y sin tocar nada. Es decir, podemos estar escribiendo en una pantalla, y pasar a un papel, y funcionará en ambos casos; y podemos estar anotando algo en papel y querer interactuar con un objeto digital en pantalla, y usar el lápiz, y que funcione (y, claro, que no marque la pantalla).

El MSI Pen 2 usa una punta de grafito que, según la compañía, es compatible tanto con la pantalla como con cualquier papel. Y de hecho es una punta con rosca, muy parecida a la que usan algunos portaminas no mecánicos para niños y no tanto (en un portaminas mecánico, la mina se va expulsando del interior con un pulsador; en estos lápices, sólo se cambia la punta, que suele tener una duración menor).

MSI estuvo mostrando el equipo en la CES para cualquiera que quisiera probarlo, y todo el mundo dice que funciona como dicen (es decir, que se puede pasar de vidrio a papel y viceversa sin inconvenientes). Habrá que probarlo un poco más, sobre todo para ver qué dureza tiene el grafito, cuán bueno es el trazo en papel, y cómo afecta su uso en dos superficies tan diferentes a medida que se va gastando la punta. Sobre todo, para no dañar la pantalla. No está claro si las puntas son estándar o no.

El lápiz parece ser del tipo inductivo: un chip en su interior se activa cuando se acerca a la pantalla, que a su vez tiene un campo magnético que induce corriente en el lápiz; por eso se ve, en el video de abajo, cómo Windows muestra la punta del lápiz incluso cuando no está tocando la pantalla.

A priori, uno supone que esto no debería pasar: el MSI Pen 2 es compatible con las notebooks Creator Z17 HX Studio A13V y CreatorPro Z17 HX Studio A13V de MSI, que ofrecen pantallas táctiles de 17 pulgadas, con vidrio endurecido (no está claro qué versión de Gorilla Glass, u otro fabricante, usan). Sobre todo, teniendo en cuenta que son equipos que por sus prestaciones (tope de línea en todos los aspectos) tienen un precio que ronda los 3000 dólares. MSI no dijo todavía el precio del lápiz.

Por supuesto, para muchas ocasiones será preferible tener dos lápices separados; pero si funciona bien, si el precio es razonable, y si la tecnología se amplía a otros fabricantes, puede ser una excelente opción para salir del paso si estamos dibujando en pantalla y queremos anotar algo en papel, y viceversa.

