Netflix amenaza a ByteDance con “litigios inmediatos” si no cesa la infracción de propiedad intelectual con Seedance 2.0

Netflix se ha sumado a la denuncia de otras compañías de contenido como Disney, elevando el tono contra ByteDance y acusando a su modelo de inteligencia artificial (IA) Seedance 2.0 de utilizar contenidos protegidos sin autorización, para lo que ha amenazado con acciones legales “inmediatas” si no se cesa la vulneración de derechos de autor.

Seedance 2.0 se presentó la semana pasada como un modelo de generación de imágenes y vídeos multimodal que mejora la calidad respecto de su predecesor, para obtener resultados profesionales, con efectos visuales realistas y sonido estéreo de doble canal.

Ante la aparición de vídeos generados con esta herramienta, como el compartido por el director Ruairi Robinson (‘La ciudad silenciosa’, ‘BlinkyTM’) en el que aparecen los actores Tom Cruise y Brad Pitt peleando con un realismo digno de escena de película rodada, los representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos denunciaron recientemente el uso que hace Seedance 2.0 de contenidos protegidos sin permiso.

La pelea de Brad Pitt y Tom Cruise que hace temblar a Hollywood

En este marco, tras la denuncia interpuesta por la Motion Picture Association (MPA), que solicita un cese inmediato de la “actividad infractora” de ByteDance, y tras el envío de una carta por parte de Disney solicitando el cese y desistimiento de esta herramienta, Netflix también ha aumentado la tensión en el sector de cine por esta causa.

Concretamente, la plataforma de contenido en ‘streaming’ propietaria de títulos como Stranger Things o Bridgerton ha compartido otra carta de cese y desistimiento, amenazando a la tecnológica china con “litigios inmediatos” en caso de que no retire los contenidos de propiedad intelectual de Netflix de los conjuntos de datos de entrenamiento para el modelo de generación de vídeo.

Siguiendo esta línea, también exige que ByteDance incluya salvaguardas que eviten nuevos casos de infracciones de derechos de autor a la hora de generar contenido con Seedance 2.0, como ha recogido el medio Variety.

Según ha detallado en la carta la directora de litigios de Netflix, Mindy LeMoine, y ha podido conocer el medio citado, la compañía considera que Seedance “actúa como un motor de piratería de alta velocidad, generando grandes cantidades de obras derivadas no autorizadas utilizando los personajes icónicos, mundos y narrativas guionizadas de Netflix”.

Los representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos denunciaron recientemente el uso que hace Seedance 2.0 de contenidos protegidos sin permiso Scott A Garfitt - Invision

Al respecto, ha detallado que la plataforma ha dado un plazo de tres días a la compañía china para responder a las exigencias de su carta y, de lo contrario ha amenazado con llevar a cabo “litigios inmediatos”.

“Netflix no se quedará de brazos cruzados viendo cómo ByteDance trata nuestra valiosa propiedad intelectual como un clip art gratuito y de dominio público”, ha sentenciado LeMoine, además de citar algunos ejemplos de vídeos generados con Seedance en los que se utiliza vestuario específico de la serie Bridgerton, así como representaciones de Stranger Things con el reparto original.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que ByteDance ya anunció el pasado lunes que tomaría medidas al respecto tras las quejas de Hollywood, alegando que está tomando medidas para reforzar las salvaguardas para evitar el uso no autorizado de propiedad intelectual por parte de usuarios.