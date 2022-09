Netflix anunció una asociación con Ubisoft: cuáles serán sus proyectos

Netflix anunció un proyecto importante en su trayectoria: se asoció con Ubisoft, la empresa francesa destinada al desarrollo y a la distribución de videojuegos. Se trató de una alianza estratégica que ambas compañías revelaron recientemente y que cuyos resultados serán efectivos en 2023. ¿Cuáles serán los juegos que tendrá disponibles?

El gigante de streaming informó de que crearán tres juegos móviles exclusivos para miembros de todo el mundo y que estarán disponibles el próximo año. El anuncio se hizo público a través del evento digital anual Ubisoft Forward.

Los tres juegos, que estarán disponibles en todo el mundo para los miembros de Netflix, serán Valiant Hearts, Mighty Quest y Assassin’s Creed. Además, la plataforma de streaming destacó que no habrá anuncios ni compras en la aplicación.

Assassin’s Creed será uno de los videojuegos que se incorporará a Netflix el próximo año. Captura de video

“Estamos encantados de trabajar con Ubisoft, cuyo historial en la creación de mundos memorables para los fanáticos es inigualable”, afirmó el vicepresidente de juegos de Netflix, Mike Verdu. Y agregó: “Esta asociación brindará a nuestros miembros acceso exclusivo a algunas de las franquicias de juegos más emocionantes, a medida que continuamos en la construcción de un catálogo de excelentes juegos móviles para nuestros miembros de todo el mundo”.

Este plus estaría incluido dentro de la suscripción de los miembros de Netflix, sin un costo adicional para los que forman parte de la comunidad.

Videojuegos para los fanáticos

El gigante de streaming reveló que el nuevo juego de Valiant Heartsi se basó en la secuela del multipremiado juego de Ubisoft The Great War, que “conservará el mismo ADN”, pero con una nueva historia. Este proyecto saldrá a la luz en enero de 2023.

Por su parte, The Mighty Quest se inspiró en la versión de The Mighty Quest for Epic Loot, pero esta vez se versionará en el género roguelike, entre el combate de hack and slash de la serie. Por último, los fanáticos de Assassin’s Creed se sumergirán en el universo de la serie de acción a través del videojuego que lanzará la plataforma durante el próximo año.

Valiant Hearts también estará disponible para los usuarios de la plataforma. Captura de video

Jean-Michel Detoc, director de servicios móviles de Ubisoft, apuntó: “Creo que esta asociación será una gran oportunidad para que los miembros de Netflix exploren más a fondo nuestros mundos y universos en dispositivos móviles”.

Un plan más barato

Según informó El Comercio Perú, la plataforma de streaming planearía adelantar el lanzamiento del nuevo plan barato, con publicidad, para el primero de noviembre. El cambio de fecha, que en un inicio se lanzaría a comienzos de 2023, se adelantaría debido a la salida de un plan con publicidad de Disney+ fijado a principios de diciembre de este año.

En principio, solo algunos países podrían disfrutar de este plan: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. La fecha para el resto de los países en los que opera la plataforma de streaming no fue anunciada por el momento.

ARCHIVO-. Netflix lanzaría un plan barato con publicidad para principios de noviembre. Pixabay

Este lanzamiento fue motivado a través de la alianza entre Netflix y Microsoft, donde el gigante de streaming buscaría negociar las publicidades que aparecerían en el nuevo servicio. Además, aseguró que este plan con anuncios contaría alrededor de medio millón de suscriptores para fin de año.