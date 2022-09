Los códigos clave para acceder a las series ocultas en Netflix: animé, acción, comedias y demás

Netflix es una de las plataformas de películas y series por streaming más importantes del mundo, además de una de las que tiene una variedad más amplia. Desde su lanzamiento, ha revolucionado la forma de consumir contenidos. Dentro de su imponente catálogo, hay contenido “oculto” que puede ser disfrutado por los usuarios si se cuenta con unos códigos secretos. Lo que sucede es que para acceder a él, hay que saber la forma y tener a la mano la información.

Usualmente se navega en Netflix con las categorías que la aplicación ofrece a sus usuarios, pero el mar de películas y series que tiene no llega a aprovecharse al máximo debido a que las preferencias del usuario limitan la exploración. Es decir, que el grande del streaming tiene tanto para ver que finalmente a cada suscriptor le aparece contenido distinto en la página principal.

Series como Naruto, One Piece, One Puch Man, Kimetsu no Yaiba están entre las favoritas del público. Sin embargo, no son todas las que se encuentran en Netflix. Por eso, a continuación se pueden ver los códigos secretos de su sección oculta de anime japonés.

Netflix tiene varias categorías ocultas Pixabay

Códigos ocultos de Netflix de animé

Para poder usar los códigos de Netflix, lo que hay que hacer es pegar la siguiente dirección en el navegador de internet (tanto en PC como en versión navegador de celulares): https://www.netflix.com/browse/genre/XXX (la parte que termina en ‘XXX’ deberá ser reemplazada por cualquiera de los códigos que se muestran a continuación).

Categoría: Animé - 7424

Para adultos: 11881

Animés de acción: 2653

Animés de comedia: 9302

Animés de drama: 452

Largometrajes de animé: 3063

Animé de ciencia ficción: 2729

Animés de terror: 10695

Animé de fantasía: 11146

Series de animé: 6721

Otros códigos ocultos de Netflix

Pero eso no es todo, hay otras categorías nunca antes vistas por la gente. Entre acción, deportes, documentales, cine clásico y aventura, Netflix posee secciones ocultas. Estos son los códigos que se necesitan para ingresar a ellas.

Dentro del contenido oculto de Netflix hay algunas secciones de terror y suspenso Pixabay

Para poder utilizarlos, se necesita lo mismo que con los de animé: pegar la siguiente dirección en su navegador de internet: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX e ingresar el código en el apartado de las tres X.

Categoría: Acción y aventura - 1356

Aliens y Ciencia Ficción: 3327

Animación para adultos: 11881

Clásicos de acción y aventuras: 46576

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Aventuras: 7442

Cómics y superhéroes: 10118

Acción militar y bélicas: 2125

Westerns: 7700

Películas asiáticas de acción: 77232

Acción y aventuras de espías: 10702

Policiales de acción y aventuras: 958

Películas extranjeras de acción: 11828

Películas de artes marciales: 8985

Categoría: Clásicos del cine - 31574

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Ciencia ficción y fantásticas clásicas: 47147

Thrillers clásicos: 46588

Cine negro: 7687

Películas clásicas de guerra: 48744

Epopeyas: 52858

Películas clásicas extranjeras: 32473

Películas mudas: 53310

Westerns clásicos: 47465

Categoría: Documentales - 6839

Documentales biográficos: 3652

Documentales sobre crímenes: 9875

Documentales extranjeros: 5161

Documentales históricos: 5349

Documentales bélicos: 4006

Documentales sobre deportes: 180

Documentales de música y conciertos: 90361

Documentales de viajes y aventuras: 1159

Documentales sobre política: 7018

Documentales sobre religión: 10005

Documentales de ciencia y naturaleza: 2595

Documentales socioculturales: 3675

Categoría: Infantiles y familiares - 783

Películas para 0-2 años: 6796

Películas para 2-4 años: 6218

Películas para 5-7 años: 5455

Películas para 8-10 años: 561

Películas para 11-12 años: 6962

Educación para niños: 10659

Disney: 67673

Películas basadas en libros infantiles: 10056

Largometrajes familiares: 51056

Dibujos animados de TV: 11177

TV infantil: 27346

Música infantil: 52843

Historias de animales: 5507

Categoría: Cine de culto - 7627

Películas de terror de serie B: 8195

Películas kitsch: 1252

Películas de terror de culto: 10944

Ciencia ficción y fantásticas de culto: 4734

Comedias de culto: 9434

Categoría: Comedias - 6584

Comedias de humor negro: 869

Comedias extranjeras: 4426

Comedias nocturnas: 1402

Falsos documentales: 26

Comedias políticas: 2700

Comedias de enredo: 9702

Comedias de deportes: 5286

Stand-up: 11559

Comedias juveniles: 3519

Parodias: 4922

Comedias románticas: 5475

Comedias físicas: 10256

Categoría: Religión - 26835

Películas sobre fe y espiritualidad: 52804

Documentales: 2760

Fe y espiritualidad para niños: 751423

Categoría: Extranjeras - 7462

Cine de arte: 29764

Acción y aventura extranjeras: 11828

Películas extranjeras clásicas: 32473

Comedias extranjeras: 4426

Documentales extranjeros: 5161

Dramas extranjeros: 2150

Cine australiano: 5230

Cine belga: 262

Cine coreano: 5685

Cine de Latinoamérica: 1613

Cine de Oriente Medio: 5875

Cine de Nueva Zelanda: 63782

Cine ruso: 11567

Cine escandinavo: 9292

Cine del Sudeste Asiático: 9196

Cine español: 58741

Cine griego: 61115

Cine alemán: 58886

Cine francés: 58807

Cine de Europa del Este: 5254

Cine de Países Bajos: 10606

Cine irlandés: 58750

Cine japonés: 10398

Cine italiano: 8221

Cine de la India: 10463

Cine de China: 3960

Cine del Reino Unido: 10757

Categoría: Dramas - 5763