Novedades de iOS 26.4: todos los cambios y mejoras de la última actualización para iPhone e iPad

Apple lanzó oficialmente iOS 26.4, la cuarta gran actualización de su sistema operativo iOS 26. Esta versión, disponible para todos los modelos desde el iPhone 11 hasta el reciente iPhone 17, así como para el iPhone SE de segunda generación y el iPhone 17e, se posiciona como una de las actualizaciones más importantes del año al introducir funciones impulsadas por inteligencia artificial y resolver problemas técnicos históricos.

Además, el sistema que se activa ante un robo en el iPhone, que hace que un ladrón no pueda cerrar sesión en tu cuenta de Apple usando solo el código de seguridad, ahora está activado en forma predeterminada en los iPhone.

Música e inteligencia artificial: Playlist Playground

Una de las novedades más comentadas es la integración de Apple Intelligence en la aplicación Música. La nueva función Playlist Playground permite a los usuarios crear listas de reproducción personalizadas de 25 canciones de forma instantánea mediante descripciones de texto, como “temas de disco que definieron los años 70”. Además, la aplicación ahora incluye la sección “Conciertos cerca tuyo”, que utiliza la localización del usuario para identificar eventos en vivo de sus artistas favoritos en las proximidades.

Por otro lado, Shazam ha recibido una mejora esencial: ahora permite reconocer música sin necesidad de una conexión a internet. El sistema guarda un fragmento de la canción de manera local y muestra el resultado automáticamente una vez que el dispositivo recupera la conectividad.

Diseño Liquid Glass y personalización

iOS 26.4 continúa puliendo el lenguaje visual Liquid Glass, que otorga un aspecto translúcido y fluido a toda la interfaz. Para mejorar la experiencia de los usuarios sensibles a los estímulos visuales, Apple ha añadido la opción de Reducir efectos brillantes en los ajustes de accesibilidad, lo que disminuye el parpadeo y los destellos en elementos como botones y el teclado.

Asimismo, se ha introducido el widget Música ambiental, diseñado para facilitar el acceso a sonidos de fondo optimizados para dormir, trabajar o relajarse directamente desde la pantalla de inicio o de bloqueo. En cuanto a la personalización visual, la actualización suma ocho nuevos emojis, incluyendo un trombón, un cofre del tesoro, una orca y una bailarina de ballet de género neutral, sumando un total de 163 variaciones si se consideran los tonos de piel.

Seguridad reforzada y cambios en la familia

En el ámbito de la seguridad, la función de protección contra dispositivos robados ahora viene activada por defecto en todos los equipos compatibles. Esto obliga a realizar autenticación facial o por huella digital para operaciones críticas, como ver contraseñas guardadas o gestionar el modo perdido.

Una mejora muy esperada en la configuración familiar es que, a partir de ahora, los adultos en un grupo de Compartir en familia pueden añadir sus propios métodos de pago independientes. Anteriormente, todas las compras debían cargarse forzosamente a la tarjeta del titular de la cuenta familiar.

Corrección del error del teclado y otras mejoras

Para muchos usuarios, el cambio más relevante es la solución definitiva al fallo del teclado que impedía reconocer correctamente las entradas de texto cuando se escribía a gran velocidad. Otras novedades incluyen la llegada de los podcasts de video a la aplicación Apple Podcasts, la creación de recordatorios urgentes que activan alarmas sonoras y la habilitación de Tab to Pay en México, permitiendo a los negocios cobrar pagos directamente de iPhone a iPhone.