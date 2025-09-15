One UI 8: Samsung comienza a distribuir Android 16, con IA multimodal y funciones de seguridad para los Galaxy

Samsung ha lanzado oficialmente su nuevo sistema operativo actualizado One UI 8, que llega con capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) multimodal, una experiencia de uso optimizada y funciones de seguridad, para los smartphones Galaxy S25, aunque se irá desplegando para el resto de modelos Galaxy durante el año.

La nueva iteración de sistema operativo One UI 8, basado en Android 16, fue presentado a principios de julio junto a la nueva serie de smartphones Samsung Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, además de los smartwatches Galaxy Watch8.

Primero en los Galaxy de este año

Ahora, tras las pruebas beta, Samsung ha lanzado oficialmente su nuevo sistema operativo One UI 8 para los dispositivos Galaxy, inicialmente, de la mano de la serie Galaxy S25, que será la primera, además de los Z Fold7 y Z Flip7, en integrar todas las novedades de esta actualización, optimizada para diferentes formatos de dispositivos y sugerencias personalizadas para “hacer la vida más inteligente y cómoda”.

En concreto, como ha subrayado Samsung en un comunicado en su web, One UI 8 se ha diseñado con funciones Galaxy AI capaces de reconocer el contexto del usuario y, en base a ello, ofrecer sugerencias personalizadas que se adaptan a sus rutinas diarias. Esto se combina con distintas herramientas de seguridad que se anticipan a las necesidades de los usuarios “manteniendo la información segura”.

Un ejemplo de estas novedades de personalización es la nueva ‘Now bar’, que muestra la actividad de las aplicaciones en tiempo real para informar a los usuarios. Por ejemplo, muestra el progreso del reproductor multimedia, y se está integrando con aplicaciones de terceros.

El resumen generado por IA de One UI 8, la nueva versión del sistema operativo de Samsung basada en Android 16

Otra de las nuevas funciones es Now Brief, que ofrece actualizaciones personalizadas con información sobre el tráfico, recordatorios importantes o Samsung Moments. También muestra recomendaciones de música y videos basados en las suscripciones a distintas plataformas de streaming y las preferencias de los usuarios.

Seguridad y productividad con IA

Respecto a la seguridad, todo ello está protegido con Knox Enhanced Encrypted Protection, una nueva arquitectura de seguridad enfocada en proteger las experiencias de IA que utilizan el Personal Data Engine de Galaxy. De esta manera, crea entornos de almacenamiento cifrados y específicos para cada aplicación, dentro del dispositivo. Esto se acompaña de las capacidades Knox Matrix y de la función WiFi segura que utiliza criptografía postcuántica.

One UI 8, la nueva versión del sistema operativo de Samsung basada en Android 16, ya está disponible

Por otra parte, Samsung ha subrayado las capacidades de IA multimodal que ofrece One UI 8, con Gemin Live y Circle to Search de Google, con lo que permite combinar inteligencia visual, auditiva y contextual para mejorar el día a día de los usuarios.

En cuanto a las opciones de productividad y mejoras en la experiencia de uso, esta nueva iteración de sistema operativo incluye la vista de resultados de IA, que muestra los resultados de las solicitudes de los usuarios en una ventana flotante, manteniendo el contenido original visible.

Igualmente, con Galaxy AI optimizado para pantallas grandes, ofrece funciones de multipantalla para interactuar con contenido generado con IA, así como herramientas como el Asistente de dibujo o el Asistente de escritura. Siguiendo esta línea, One UI 8 cuenta con el borrador de audio, que detecta y elimina de forma proactiva los ruidos de fondo no deseados como el viento o el tráfico.

Esto se suma a las herramientas de Estudio de retratos, Transcripción de llamadas e Intérprete, que permite traducir ideas al escribirlas. Samsung también ha incluido un reloj rediseñado que se adapta al fondo de pantalla del usuario y nuevas opciones para fondos de pantalla, emojis y colores de fondo personalizados.

En qué modelos estará disponible One UI 8

Con todo, Samsung ha especificado que One UI 8 se irá desplegando a otros dispositivos Galaxy durante este año 2025, como es el caso de:

la serie Galaxy S24 y S24 FE

Galaxy Z Fold6 y Z Flip6

Galaxy S23 y S23 FE

Galaxy Z Fold5 y Z Flip5

Galaxy S22

Galaxy Z Fold4 y Z Flip4

Galaxy S21 FE.

One UI también llegará durante el año a las tabletas Galaxy Tab S8 y posteriores, hasta los últimos modelos Galaxy Tab S10, así como a los smartphones de la serie A, a partir del Galaxy A33 y posteriores, hasta el Galaxy A56.