OpenAI lanza las versiones mini y nano de GPT-5.4, con mejores servicios para la versión gratis

OpenAI ha ampliado la familia de su modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5.4, con las versiones mini y nano, que llevan algunas de las capacidades avanzadas de GPT-5.4 a modelos más rápidos y eficientes, como la comprensión multimodal, la búsqueda web y el control de la computadora, de forma gratuita en el caso de la versión mini.

La compañía liderada por Sam Almtan presentó su modelo más avanzado GPT-5.4 a principios de marzo como el primero en ofrecer capacidades nativas de uso informático, es decir, que permite a los agentes llevar a cabo flujos de trabajo en aplicaciones de forma autónoma, lo que posibilita controlar un ordenador.

Ahora, OpenAI ha presentado las versiones GPT-5.4 mini y nano, sus modelos pequeños más avanzados diseñados para manejar grandes volúmenes de trabajo de forma rápida y eficiente, así como para llevar a cabo tareas de agentes y subagentes, que incorporan algunas de las capacidades de GPT-5.4.

En el caso de GPT-5.4 mini, introduce mejoras en programación, razonamiento, comprensión multimodal y uso de herramientas, con respecto a su modelo antecesor GPT-5 mini. Como resultado, es capaz de funcionar a más del doble de velocidad a la hora de ejecutar sus tareas, como ha asegurado la compañía en un comunicado.

Gracias a su rapidez y potencia, GPT-5.4 mini es un modelo diseñado para escenarios en los que “la latencia influye directamente en la experiencia del producto”. Es decir, por ejemplo, para casos en los que los asistentes de programación deben responder con rapidez, los subagentes deben completar tareas de apoyo en poco tiempo o para aplicaciones multimodales que analizan imágenes en tiempo real.

Todo ello se debe a que esta versión mini, de menor tamaño que GPT-5.4, es la que puede responder con mayor rapidez pero manteniendo eficacia y precisión, en lugar del modelo más grande, que requiere más tiempo y recursos.

Capacidades avanzadas para los planes gratuito y Go

Sin embargo, OpenAI ha subrayado que la nueva versión mini destaca realmente por acercarse al rendimiento del modelo GPT-5.4 de mayor tamaño en varias evaluaciones, como es el caso de SWE-Bench Pro y OSWorld-Verified.

Esto se debe, en parte, a que cuenta con capacidades multimodales que le permiten admitir texto e imagen. Igualmente, también admite el uso de herramientas, llamadas a funciones, la búsqueda en la web, la búsqueda de archivos y, como el modelo de mayor tamaño, es capaz de controlar el equipo directamente. Todo ello a través de una ventana de contexto de 400.000 tokens.

Por ejemplo, el modelo puede interpretar rápidamente capturas de pantalla de interfaces de usuario y completar tareas de uso de la computadora con rapidez.

Con todo, OpenAI ha acercado estas capacidades a todos los usuarios, ya que GPT-5.4 mini está disponible en la aplicación Codex, la extensión del IDE y la web, pero además también se ha lanzado para los usuarios de los planes Gratuito y Go de OpenAI.

Es decir, los usuarios encontrarán las capacidades de GPT-5.4 mini en la opción ‘Thinking’ en el menú de ChatGPT. Para los usuarios de pago, esta versión mini se ofrece como alternativa cuando se alcanza el límite de uso de GPT-5.4 Thinking.

GPT-5.4 Nano

OpenAI también ha presentado la versión GPT-5.4 nano, que es la opción más pequeña y rápida de la familia de modelos y que está pensada específicamente para tareas en las que la velocidad y el coste son “lo más importante”.

La tecnológica ha matizado que este nuevo modelo también supone una mejora significativa con respecto a GPT-5 nano y es especialmente eficaz para la clasificación, extracción de datos, ordenación por relevancia y subagentes diseñados para tareas de apoyo más sencillas.

OpenAI ha especificado que GPT-5.4 nano solo está disponible en la API y cuesta 0,20 dólares por millón de tokens de entrada y 1,25 dólares por millón de tokens de salida.