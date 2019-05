Phil Watson jugó una misma partida de Minecraft durante 5 años

Zoe Kleinman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 13:11

Un hombre que llevaba jugando una partida de Minecraft desde hace 5 años fue finalmente "asesinado". Phil Watson, un británico de 31 años, jugaba en el modo "Hardcore" más difícil, lo que significa que su personaje no puede volver a la vida.

En total caminó 6316 kilómetros, voló 7798 kilómetros y saltó 732.389 veces. Pero al final, un bebé zombi lo sobresaltó y fue comido por una araña.

Según Watson, su partida de 5 años es un nuevo récord. "Mi intención no era ser el mejor jugador o jugar la partida más larga. Simplemente me gusta mucho Minecraft y logré sobrevivir mucho tiempo", dijo a BBC News.

"Comencé a decir que era la persona que más tiempo había sobrevivido porque no podía encontrar a nadie más. No encontré a nadie que haya durado más de un par de meses".

Watson juega al Minecraft casi todos los días y aproximadamente unas 20 horas a la semana.

Para aquellos familiarizados con el juego, el personaje de Watson fue atacado por un bebé zombi que llevaba una armadura encantada. Al intentar escapar, un esqueleto que estaba escondido le disparó en la espalda, lanzándolo contra la araña.

Phil Watson hace transmisiones en vivo de todas las sesiones de juegos, incluyendo la final en la que se murió su personaje Crédito: BBC

Watson explica que podría haber sobrevivido a todo esto si hubiera comido antes una manzana dorada que da salud. "Pero mi suerte me abandonó", dice resignado. "Me siento estúpido por haber cometido un error tan tonto".

Watson tiene más de 3500 seguidores en YouTube y casi 2000 en la plataforma de streaming de juegos Twitch, donde se le conoce como Philza. Fue en esta plataforma donde conoció a la que es ahora su prometida, Kristin Rosales.

Phil Watson junto a su novia, Kristin Rosales Crédito: BBC

Watson ya está pensando en volver a jugar al Minecraft. "Al terminar el juego me sentí tan deprimido que pensé que no querría volver a jugar nunca más", explicó a BBC News. "No quería volver a ver un zombi en la vida". "Pero ahora me están volviendo a entrar ganas de empezar una nueva aventura".