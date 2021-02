PlayStation 5: del Ratchet & Clank gratis a la llegada de Horizons: Forbidden Forest, Gran Turismo 7, Days Gone y todo lo que prepara Sony para este año

Además del anuncio de un nuevo casco de realidad virtual para la PlayStation 5, Sony hizo hoy varios anuncios destacados para el mundo de las consolas de nueva y pasada generación. Regalos, retrasos, confirmaciones y mucho más.

PlayStation seguirá lanzando sus títulos exclusivos también en PC

Con la intención de expandir el horizonte de usuarios que jueguen los títulos más amados por el mundo PlayStation, varios juegos para esta consola pasaron a estar disponibles en PC luego de unos meses de exclusividad. Tras el Horizon y el Death Stranding de Hideo Kojima, entre otros, ahora será el turno de que el juego de zombies y motoqueros, Days Gone, llegue a las computadoras con Windows 10. Y este no será el último, ya que PlayStation también anunció que más juegos de su catálogo se sumarán a la disponibilidad para PC en el futuro cercano.

Days Gone es un juego creado por Sony y Bend Studio donde deberemos combatir a masivas hordas de zombies en un mundo abierto post apocalíptico. Con un poco de la serie Sons of Anarchy y otro poco de Walking Dead, el juego que había lanzado con pocas expectativas sorprendió a muchos por su divertido gameplay.

Ratchet and Clank gratis para usuarios de PS4 y PS5

Otra de las novedades de PlayStation es que se pusieron generosos. El juego de PS4, Ratchet and Clank, estará disponible de manera gratuita para los usuarios de PlayStation 4 y PS5 mediante retrocompatibilidad como parte de la iniciativa Play at Home. La intención de la campaña es fomentar la idea de divertirnos desde casa para evitar las reuniones y protegernos del la pandemia que aún está latente. El año pasado Sony había regalado la Uncharted Collection con el Uncharted 1, 2 y 3 incluidos. Ahora será el turno del Ratchet and Clank (de 2016) que estará disponible desde el 1ro de marzo hasta el 18. El juego de aventuras, acción y puzzles también tendrá una nueva secuela exclusiva para PS5 llamada Ratchet and Clank: Rift Apart, que llegará el 11 de junio.

Gran Turismo 7 no llegará hasta 2022, pero tenemos fecha tentativa para Horizon Forbidden West

El juego de simulación de carreras para la renovada generación se esperaba que podría llegar en 2021, pero debido a la pandemia, los tiempos se alargaron y el estudio Polyphony Digital decidió aplazar su lanzamiento. “El GT7 se vio impactado por el Covid-19 en su producción y debimos cambiar la fecha a 2022. Vamos a tener más data del juego y fecha exacta más adelante”, aclaró Jim Ryan, CEO de PlayStation en una entrevista reciente. El último Gran Turismo fue el Sport, lanzado en 2017 para PS4 con compatibilidad para PS VR.

Pero con una perla negra y una perla blanca a lo Nimo, el CEO también lanzó una buena noticia. “Estamos muy confiados en que la secuela Horizon: Forbidden West podría llegar a tiempo para estrenarse en 2021”. Además, aclaró que si bien varios juegos sufrieron retrasos por la pandemia, la idea de PlayStation es priorizar la calidad del título en su lanzamiento, inclusive si esto implica no respetar la fecha establecida de lanzamiento, como un guiño al escándalo del fallido estreno de CyberPunk 2077.

Horizon: Forbidden West es quizás uno de los títulos más esperados por los fanáticos de PlayStation luego de los grandes taquilleros como Uncharted y God Of War. La nueva propuesta de Sony supo posicionarse con una gran primera entrega para PS4, donde los humanos conviven con dinosaurios robots en una sociedad que involucionó desde épocas más prósperas.