Polémica en EE.UU. por un programa piloto de Samsung: mostrará publicidad en las pantallas de sus heladeras

Samsung ha lanzado una nueva actualización de software mediante la que ha comenzado a incluir anuncios seleccionados en ciertos modelos de heladeras de la gama Family Hub en Estados Unidos, de manera que las pantallas ubicadas en las puertas de dichos electrodomésticos comenzarán a mostrar publicidad y promociones, mientras estén inactivas.

Dentro de la gama de electrodomésticos Bespoke de Samsung, los frigoríficos Family Hub destacan, entre otras cuestiones, por disponer de una pantalla externa AI Home. Esta pantalla ofrece opciones que abarcan desde un centro de control de fácil acceso para la heladera y otros electrodomésticos conectados, hasta funciones de entretenimiento y de productividad, como alertas de fechas de caducidad de la comida o listas de la compra, entre otras cuestiones.

En este sentido, aunque las pantallas AI Home son una característica pensada para mejorar el uso de los electrodomésticos del hogar, Samsung pretende ampliar su uso para otras cuestiones como la publicidad. Concretamente, la tecnológica coreana ha lanzado un programa piloto para algunos usuarios de Estados Unidos que, mediante una actualización de software por red (OTN), implementará anuncios en las pantallas de las heladeras Family Hub.

Según ha explicado Samsung en declaraciones a Android Authority, este programa piloto está enmarcado en su compromiso con la innovación y con mejorar “el valor diario de sus electrodomésticos”, y mostrará anuncios seleccionados en dichas pantallas, siempre y cuando estén inactivas.

No obstante, la compañía ha detallado que el formato de diseño de estos anuncios puede variar según las opciones de personalización de Family Hub para la pantalla de portada. Por ejemplo, ha aclarado que la publicidad no aparecerá si la pantalla de portada muestra imágenes con el Modo Arte con álbumes de fotos.

Igualmente, también ha explicado que se pueden descartar anuncios específicos que aparezcan en pantalla en caso de que los usuarios no estén interesados. Como resultado, dichos anuncios no volverán a aparecer durante el periodo de campaña.

Con todo, Samsung no ha especificado qué tipos de anuncios aparecerán en las pantallas. Asimismo, por el momento, el programa solo está disponible para usuarios estadounidenses.