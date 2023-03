Por qué no tenés que apagar el mde Internet por las noches bajo ningún motivo

escuchar

Quizá el único dispositivo que no se apaga al salir de casa, junto con la heladera, es el router, que transmite la señal de Internet. Sin embargo, hay quienes consideran que en la noche, una vez que se está listo para dormir, no hay necesidad de tener el dispositivo conectado a la electricidad, ya que no se va a utilizar el servicio de red.

Para algunos esto puede representar la disminución en los costo de la factura de la luz, dado que el módem puede estar encendido las 23 horas durante los 365 días del año.

No obstante, hay varias razones por las que no se recomienda desconectar el router de Internet en la noches, según el sitio de tecnología Think Big.

A futuro la señal puede variar que sus problemas de conexión terminan por ser recurrentes (Foto: iStock)

La primera de ellas es que al encender y apagar constantemente el dispositivo su proveedor de internet puede registrar en su monitoreo a distancia que su conexión se encuentra inestable.

Esta situación le hace pensar que necesita de una revisión técnica, las cuales suelen ser cobradas posteriormente en la factura. De igual forma, la activación disminuye el ciclo de vida del módem, así como su funcionalidad, ya que a futuro puede afectar la estabilidad de la red.

“Apagar constantemente el router hace que la línea parezca inestable, lo que significa que su velocidad puede reducirse automáticamente para mejorar la confiabilidad de su conexión banda ancha”, menciona el sitio.

Recordá que el router debe estar ubicado en espacios libres y sin ninguna obstrucción, con el fin de no interrumpir la distribución de internet Foto: iStock

Así mismo, la empresa de tecnología y seguridad virtual AVG asegura que estos dispositivos están diseñados para soportar la actividad del día, por lo que en la noche estos se pueden actualizar dependiendo del modelo que su proveedor le haya asignado.

Por otro lado, los diseñadores de tecnología también se encargaron de hacer del módem un producto ahorrativo en energía, dada su función de conectividad las 24 horas del día.

Finalmente, dejar el router encendido por la noche asegura que los dispositivos puedan conectarse y comunicarse entre sí, sin fallas técnicas futuras. Además de ayudar a que las actualizaciones y copias de seguridad se descarguen automáticamente en los teléfonos y sin interrupciones.

