Si tu router tiene un puerto USB esto es todo lo que podés hacer para sacarle provecho

Los puertos USB de los routers pueden darnos grandes facilidades en el hogar. Sus usos pueden ir desde los más básicos hasta los que se complementan con la naturaleza del dispositivo al que pertenece. ¿Qué podemos obtener de estas herramientas?

Primero debemos certificar que este sea realmente un puerto USB y no lo confundamos con uno ethernet. Para ello, tenemos que revisar los símbolos que aparecen alrededor de estos conectores, pues no todos los módems traen esta característica, especialmente si no son tan modernos.

Existen routers que pueden compartir los archivos con dispositivos concretos conectados a la red, o con todos los que tengamos en casa. En caso de que nuestro dispositivo sí tuviera acceso a canales USB, podemos utilizarlos de diferentes formas.

¿Qué usos puedo dar al puerto USB de mi router?

. Actualmente, es la manera en la que más se utiliza un puerto USB. Ya sea para mantener con batería nuestros smartphones u otros dispositivos móviles, este acceso del módem también funciona de esta forma, tal cual como lo haría en una PC. Pero, debemos tener en cuenta que su eficiencia no será necesariamente igual. Especialmente dirigido para quienes siempre tienen sus puertos ocupados. Conectar impresoras . Muchas de las modernas cuentan con conexión WiFi para imprimir desde cualquier lugar. Sin embargo, si aún tienes una impresora sin esta característica y quieres utilizarla con cualquier dispositivo de tu casa, utilizar este puerto USB es lo más recomendable.

. En algunos casos puedes utilizar o pasar los archivos de estos a tus dispositivos de forma fácil y solo es cuestión de investigar un poco más las características de nuestro dispositivo. Debes tener en cuenta que para compartir archivos entre dispositivos, tendrás que activar la opción a través de la página web de configuración del router, si es que permite hacerlo. Sin embargo, por privacidad, debes asegurarte que nadie pueda vulnerar la seguridad de este. Usarlo como servidor multimedia. Si tu router permirte configurar el sistema de almacenamiento como servidor multimedia, podrías reproducir videos o audios desde cualquier dispositivo que tengamos en casa. Al igual que el uso anterior, debes activar la opción a través de la página web de configuración del módem, si este te lo permite.

Cualquier obstáculo físico también reduce su alcance y fuerza en cierta medida Shutterstock

En qué lugar de la casa tenés que poner el módem para mejorar la señal?

Distancia

Las redes de Wi-Fi se basan en la tecnología de radio, la misma que se usa para que escuches tu FM preferida, con la diferencia de que la primera usa frecuencias en el rango de las microondas, que son de un espectro electromagnético más alto.

Y lo que ocurre con todas las fuentes de ondas electromagnéticas es que cuanto más te alejes de la fuente, más débil es la señal. Por eso, mientras más lejos te encontrás alejado del router, peor señal tendrás. Tené en cuenta que esa reducción es además exponencial: si a un metro la señal es óptima, a dos metros es una cuarta parte de lo fuerte que es a un metro, y a tres metros es una novena parte de lo fuerte que es a un metro.

La lógica nos dicta que la mejor manera de que nuestros dispositivos estén siempre conectados y no presenten problemas es poner el router cerca de ellos. Pero sabemos que esto no siempre es cómodo, por lo que habrá que ubicarlo en un sitio estratégico de la casa para acomodar el equipo y que el wi-fi cubra la mayor área posible.

El WiFi es una tecnología que aprovecha las ondas de radio para transmitir información de manera inalámbrica Unsplash

Ubicación

Por lo tanto, dado que la señal del router se propaga en todas direcciones por igual, la forma de asegurarte que toda la casa recibe una buena cobertura es ponerlo en medio de ella, de tal manera que la distancia a cualquiera de las habitaciones sea similar y no haya ningún recoveco que quede más alejado de las ondas que el resto.

Y si tu vivienda tiene varios pisos, la regla se debe aplicar de la misma manera. Aquí lo ideal sería colocar el router en el piso intermedio, para asegurar que la señal llegue a todas las plantas por igual.

Obstáculos

Hay que destacar también que las frecuencias electromagnéticas utilizadas en las redes wi-fi tienen otro problema: cualquier obstáculo físico también reduce su alcance y fuerza en cierta medida. Ya sea el suelo, el techo o las paredes de la casa. Los microondas y los televisores, al funcionar con frecuencias similares, pueden provocar algún conflicto.

Por lo tanto, tan importante es poner el router en una ubicación privilegiada de la casa como evitar los obstáculos en su camino.