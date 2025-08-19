Qué significa que te envíen el emoji de calavera y por qué se usa de forma irónica en WhatsApp

El emoji de calavera es uno de los íconos más usados por los adolescentes en WhatsApp. Si bien tiene un significado muy claro, existe una forma de usarlo de forma irónica, que muchas personas están empezando a naturalizar.

Tal como todos los emojis, la interpretación de su significado es propio de la cultura del momento. En este sentido, el ícono de la calavera empezó a tomar, entre los jóvenes, un significado más metafórico que literal.

Qué significa el emoji de la calavera (FreeP¡CK)

Qué significa el emoji de calavera

Originalmente, el emoji de calavera se usaba para representar la muerte, el peligro o una sustancia venenosa. Es una representación literal del cráneo humano y a menudo se asocia con temas como Halloween, la cultura gótica o pirata. En este sentido, puede usarse para:

Señalar una advertencia.

Hablar de temas relacionados con el peligro o la muerte

Referirse a algo tóxico.

El irónico significado del emoji de la calavera n WhatsApp

Los emojis, tanto como las frases populares, toman distintos significados muchas veces. Este es el caso del emoji de la calavera, que ahora tiene un significado irónico en WhatsApp.

En las conversaciones de WhatsApp y otras redes sociales, especialmente entre la Generación Z, el emoji de calavera para expresar que algo es tan gracioso que te “morís de risa”.

Este uso irónico se popularizó como un reemplazo del emoji de “cara llorando de risa”, que se percibía como anticuado para algunos jóvenes. La lógica detrás de este empleo es la exageración: algo es tan divertido que “te mata de la risa”.

Además de la risa, el emoji de calavera también puede usarse de forma irónica para expresar otros sentimientos extremos, como:

Vergüenza o incomodidad: cuando algo te da tanta vergüenza que te “morís”.

cuando algo te da tanta vergüenza que te “morís”. Cansancio extremo: como en la frase “estoy muerto de cansancio”.

como en la frase “estoy muerto de cansancio”. Impresión: cuando algo es tan impactante o “épico” que te “mata”.